汽車美容2樓藏玄機　桃警查獲天九牌賭場逮58人

桃園市中壢區環中東路一家洗車場二樓，今（8）日被中壢警方查獲一專賭天九牌的大型賭場，當場逮捕負責人及工作人員並帶回賭客五十二人，警方還搜出十餘萬賭資和籌碼，全案除依賭博罪將負責等三人送辦外，其他五十二名賭客則依社維法裁處。
記者李春台／桃園報導
桃園市政府警察局靖紀小組日前接獲檢舉，中壢區環中東路二段一家汽車美容店2樓疑似暗藏職業賭場，中壢警方連日蒐證後向桃園地院聲請搜索票，今天凌晨會同桃園市警局保大特警攻堅，當場查獲包括周姓負責人在內共55名賭客、賭資、籌碼、天九牌賭具與監視器等證物，其中3名賭場人員被依賭博罪嫌移送桃檢偵辦，其餘52名賭客依社會秩序維護法裁處。
中壢警分局指出，針對民眾檢舉中壢區環中東路二段某處職業賭場暗藏汽車美容店2樓，警方成立專案小組蒐證，確認該處晚間有不名人士進出，見時機成熟後向桃園地院聲請搜索票獲准，今天凌晨1時許中壢警方會同市警局保大霹靂小組人員攻堅破門而入，由於賭場人員堅持不開門，霹靂小組成員持破壞器材攻堅許久才進入。
警方順利攻進後發現是天九牌職業賭場，現場查獲58歲的周姓男子是負責人、18歲林姓男子則負責把風，24歲林姓男子則擔任荷官，現場有男女賭客52人共計55人，警方現場查扣賭資4萬餘元、籌碼10萬元、天九牌1副、監視器主機、鏡頭等證物，全案經偵訊後將周男等3名工作人員依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦、52名賭客則依社會秩序維護法進行裁處。