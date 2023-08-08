限量 1,100 台 Nissan Skyline Nismo 日本登場

重生啟航 ─ 全新一輛Bizzarrini 5300 GT Corsa Revival，將展開美國跨洲巡展

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

應該不少車迷對沉寂許久的義大利車廠Bizzarrini有些陌生，它是曾任職於Alfa Romeo、Ferrari的工程師Giotto Bizzarrini所創立，5300 GT Strada便是該廠的代表作，但Bizzarrini並沒有生存太久，直到2020年宣布重啟，並復刻打造24輛5300 GT Corsa Revival，而5300 GT Corsa Revival已陸續於全球各地交車。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Giotto Bizzarrini在Ferrari任職時期，最著名的作品就是鼎鼎大名的250 GTO，Giotto Bizzarrini；1962年Giotto Bizzarrini成立了屬於自己的車廠，並開發出當代足以與Ferrari、Lamboghini製造之超跑媲美的5300 GT Strada，不過Bizzarrini營運卻不順遂，到1969年僅生產了140輛車，之後就進入休眠狀態；2020年Pegasus Brands 收購了 Bizzarrini名稱權，重啟Bizzarrini，並決定復刻打造24輛5300 GT Corsa Revival。

而最新一輛精心打造的5300 GT Corsa Revival，披上了亮眼的黃色塗裝，這輛獨特的5300 GT Corsa Revival將在蒙特利汽車週展開前運抵加州，同時，府參加Spa經典賽的姊妹車也將同步運至美國，參與接下來的多個重要汽車活動，都將呈現於汽車愛好者眼前。

限量打造的24輛5300 GT Corsa Revival，都是基於1965年參加LeMans大賽獲得分組冠軍的版本製造，採用輕量化的一體是複合材質製造車體搭配鋼製車體結構，在車內也設有防滾籠，與更良好的電池保護結構。動力系統為依據5.7升的V8引擎，可提供超過400hp的最大馬力。

在5300 GT Corsa Revival陸續交車後，Bizzarrini也已經啟動Giotto Hyper GT的計畫，將搭載V12引擎。

【車勢星聞】柯叔元為接送初戀情人，被計程車攔腰撞上噴飛40公尺

【車勢星聞】戴愛玲〈新龍機車行〉以父親車行為主題，寫下童年、少女時期美好回憶

全面電動化已經不遠　美國加州新車銷售有25%是零排放汽車

頂規破 120 萬？隔音有改善？缺點有改嗎？｜Honda 六代目 CR-V

我是廣告 請繼續往下閱讀