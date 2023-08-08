重生啟航 ─ 全新一輛Bizzarrini 5300 GT Corsa Revival，將展開美國跨洲巡展

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Giotto Bizzarrini在Ferrari任職時期，最著名的作品就是鼎鼎大名的250 GTO，Giotto Bizzarrini；1962年Giotto Bizzarrini成立了屬於自己的車廠，並開發出當代足以與Ferrari、Lamboghini製造之超跑媲美的5300 GT Strada，不過Bizzarrini營運卻不順遂，到1969年僅生產了140輛車，之後就進入休眠狀態；2020年Pegasus Brands 收購了 Bizzarrini名稱權，重啟Bizzarrini，並決定復刻打造24輛5300 GT Corsa Revival。
而最新一輛精心打造的5300 GT Corsa Revival，披上了亮眼的黃色塗裝，這輛獨特的5300 GT Corsa Revival將在蒙特利汽車週展開前運抵加州，同時，府參加Spa經典賽的姊妹車也將同步運至美國，參與接下來的多個重要汽車活動，都將呈現於汽車愛好者眼前。
限量打造的24輛5300 GT Corsa Revival，都是基於1965年參加LeMans大賽獲得分組冠軍的版本製造，採用輕量化的一體是複合材質製造車體搭配鋼製車體結構，在車內也設有防滾籠，與更良好的電池保護結構。動力系統為依據5.7升的V8引擎，可提供超過400hp的最大馬力。
在5300 GT Corsa Revival陸續交車後，Bizzarrini也已經啟動Giotto Hyper GT的計畫，將搭載V12引擎。