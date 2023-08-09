台南濟公40年首示警！下半年肖狗、豬者易出事 顧好3物逢凶化吉
主祀濟公禪師的台南市安南區天台五公寺濟世宮，日前在臉書粉專發文，指出濟公禪師特別指示，下半年生肖屬狗、豬的人要特別注意，一定要顧好「精、氣、神」3樣，要小心再小心，因這是40年來濟公禪師首次示警，引起民眾熱議。天台五公寺濟世宮宮主也說自己屬豬，上周還真莫名出車禍，幸好只有皮肉傷，化險為夷。
記者徐銘穗/綜合報導
台南天台五公寺濟世宮原則上每個月第2或第3周的周六，都會「辦事」。天台五公寺濟世宮宮主潘文仲說，7月分辦事過程中，濟公禪師突降下神諭指示：「下半年生肖屬狗、豬要特別注意！精、氣、神三樣請務必顧及，凡事要注意，請小心再小心；請注意再注意。」
濟公禪師釋疑說，肖狗、豬者下半年流年不利，重則有災厄，小則有病痛破財處事不順的情況發生，但只要「精氣神」足，遇事較能逢凶化吉、大事化小、小事化無，簡單地說，就是要睡飽睡好，把精神養足，這樣遇事也會因心境不同，而轉化運勢。
潘文仲說，自己屬「豬」，上周還真的不知何故發生車禍，幸好只受到擦挫傷的皮肉傷，並無大礙。此話一出，現場之人無不心生敬畏，濟公禪師的神諭好準。所以他特呼籲四方大德信眾們要特別注意，小心注意總是沒錯。
命理專家小孟老師日前也提醒，俗稱鬼月的民俗月即將到來，屬鼠、蛇、猴及豬4生肖者要當心容易出事，鼠、蛇兩個生肖鬼月要當心，避免去海邊、河邊及山上；猴子鬼月容易生病感冒，要避開較茂密的樹林與榕樹；豬則是要避開去環境髒亂之地或舞廳，也要保持住家環境整潔。