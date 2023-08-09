MLB／鄭宗哲開轟！連15場敲出安打 包辦全隊打點仍輸球
美國職棒小聯盟(MiLB)底特律老虎2A對上匹茲堡海盜2A，台灣好手鄭宗哲在本場比賽表現超群，繳出4打數2安打的成績，連續安打場次來到第15場，甚至還上演煙火秀，幫助海盜2A免於被完封，終場海盜2A以3:7輸球，吞下二連敗。
實習記者徐增峰/綜合報導
這場面對老虎2A的比賽，鄭宗哲擔任先發游擊手打第二棒，首個打席就棒打先發投手Lael Lockhart擊出左外野方向的二壘安打，推進連續安打場次到第15場，讓海盜2A首局就能佔領得點圈，可惜後面的打者沒辦法打回分數。
比賽來到3局下半鄭宗哲的第二個打席，同樣將球打向左外野，但這次的結果卻是被左外野手Chris Meyers接殺，而在第三個打席小白球再度飛進Meyers的手套。
來到比賽的最後一個打席，海盜2A已陷入7:0的絕對劣勢，鄭宗哲相中一顆內角速球，大棒一揮扛出右外野大牆外，這發三分砲是他今年在2A的第2轟，同時也是他在自家2A主場的首轟，幫助海盜2A突破鴨蛋，但最後仍無力逆轉，最終以3:7輸球，吞下近期的二連敗。
鄭宗哲整場比賽4打數2安打，包含一隻三分砲，打擊率攀升至.288，OPS.705。