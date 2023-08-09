從沒反對核電！侯友宜定調核電列減碳能源：在安全無虞下重啟核四

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侯友宜並提出五大能源政策主張：「以綠永續」，穩健務實持續增加再生能源發電，作為台灣未來主要的能源支柱；「以核減煤」，與國際同步，善用既存核電的價值，作為降低碳排及空汙的關鍵選項；「邁向無煤」，初期運用燃煤發電作為能源安全與電價穩定的關鍵少數，但將逐漸減少燃煤發電，至2030年占比減少至14%，2040年完全停止燃煤發電，達成2040無煤台灣的目標。
「以氣承轉」，基於確保國家安全及供電無虞等因素，天然氣占比應維持安全不過半，未來部分天然氣機組在加裝CO2處理設備後，逐步移為備援；「節能優先」，以節能及調節供需為優先，擴大投入節能、儲能及智慧電網的資源，以降低用電需求成長並提高電力調度效益，確保供電充足及穩定。
侯友宜並說明能源配比規劃，首先是「2030減碳台灣」，排碳能源將從民進黨規劃的70％減少到60％以下，排碳量可比民進黨預計目標多減碳20％；站在國安角度，天然氣發電占比超過五成，一旦國際供應生變，國內供電立刻受影響，為減低風險，「2030減碳台灣」天然氣使用為45％，降到一半以下。侯友宜承諾，將在總統第一任期內完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役，重新運轉，並且邀請國內外最頂尖的核能安全專家學者成立「核四總體安全審查委員會」，儘快完成核四現有機組的檢修檢查，在安全無虞下，推動核四安全重啟。
侯友宜進一步表示，「2035低碳台灣」目標，為乾淨能源過半，排碳能源低於49％；「2040無煤台灣」，不再使用燃煤發電；「2050淨零台灣」，排碳能源包括燃煤、燃油、燃氣全部歸零。
侯友宜說，今天提出的「供電無虞、有序轉型」的能源政策，目標為力求穩定供電、降低排碳和確保能源安全。國際能源署報告指出，2050年要達到淨零碳排目標，核能發電量要倍增，台灣要跟上主流國家的腳步，將核能作為減碳能源之一，同時加強研發節能科技，擴大綠能產業發展，「這樣的能源政策規劃，不僅供電無虞，還能完成能源轉型，積極落實減碳，並且達到環境永續目標」。