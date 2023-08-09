能源政策錯誤比貪污更可怕！侯友宜轟蔡政府禍國殃民不可原諒
國民黨總統參選人侯友宜今（9）日公布能源政策，正式將核電列為減碳能源，並稱在安全無虞下會推動核一、二、三延役及重啟核四。侯友宜也痛批，蔡政府錯誤的能源政策，比貪污更嚴重，更是禍國殃民，讓國家在經濟發展上產生最大的傷害，造成台電虧損、全民買單，不可原諒。
記者余祥／台北報導
針對台電嚴重虧損，恐要全民買單，侯友宜表示，蔡政府的2025年非核家園的能源政策沒有考慮到減碳是國際趨勢，基載電力穩定也非常重要，核電供電穩定且便宜，相對成本低，而蔡政府推動再生能源過程中產生太多弊案，且燃氣跟燃煤比例未減，「錯誤的能源政策比貪污更嚴重，禍國殃民，讓國家在經濟發展讓產生最大傷害。」
侯友宜痛批，蔡政府執政以來，兩岸兵凶戰危，更引發缺電危機，台電虧損、全民要買單，蔡政府不可原諒。
國民黨智庫執行長兼競辦議題組召集人柯志恩表示，民進黨的非核家園讓台灣變成跳電家園，雖然要發展綠能，但已經跟黑金劃上等號，躁進的能源政策，最後變成權貴的官商勾結，高碳家園已經違背世界減碳潮流，民進黨完全置國家安全於不顧。
國政顧問團召集人杜紫軍說，2018年就預判按照民進黨的能源政策走向，電價會漲45%、再生能源配比只能達到18%，當時被民就黨側翼攻擊，但如今看來他們的預判都是正確的，人民已經等待民進黨政府8年，既然無心，就讓侯友宜來做。