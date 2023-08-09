名家論壇》鄭仲嵐／原子彈爆炸紀念儀式：路途遙遠的《廣島願景》

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這場儀式也是在七大工業國（G7）後，首次舉辦的中樞儀式，也是新冠疫情4年後，能回到正常規模舉辦。典禮上列席的原子彈受害者、家屬以及「孩童代表」等，總共約5萬人參加，重新回到盛大的場面。在8點15分，也是原子彈投下的時刻，全體一起進行5分鐘默哀。
儀式中，岸田文雄也在發言時稱，他的目標是未改變，是想呈現一個沒有核武的世界。只是他也坦承，這個難度「比以前還要更難上一層了」，在提及G7峰會上與各國領袖對談的成果之餘，岸田也回顧其所提倡的《廣島願景》，認為這個願景「讓廣島舉辦峰會變得相當有意義」。
《廣島願景》是本屆G7峰會上，各國領袖所彙整出的願景。其中內容也包括朝向削減核武等做出更多努力，包括盡速擬定禁止核試驗條約、或是禁止生產核武用的核分裂性物質條約等。只是話鋒一轉，岸田也認為在面對世界上持續不斷的核武威脅同時，保有適度地「核抑制力」也是相當重要的。
與願景相悖的現實
然而現實在於，岸田在倡導《廣島願景》之時，這幾年全世界的核武威脅卻是不減反增。以俄烏戰爭來說，俄羅斯在2022年2月對烏克蘭發兵起，時不時就端出核武來當作最後手段。由於烏克蘭非北約成員，自然也沒有受到北約所謂「核保護傘」照應，自然也成為俄羅斯大膽進攻並威脅的主要原因之一。
其中，美國與俄羅斯間原先唯一的軍事協議，也是削減戰略武器的「新削減戰略武器條約」（新START），也被俄羅斯在2023年2月單方面宣布暫停。眼看著就要迎來2026年2月的更新期限，至今仍是位有一絲一毫進展外，俄羅斯也在6月後將戰術核武器部屬在白俄羅斯境內，局勢只有愈來愈危險。
同樣在北韓方面，領袖金正恩也持續加快武器開發的步伐。自從2022年以來，北韓持續各項飛彈的開發與試射，其中洲際彈道飛彈的研發進程，已經比想像中還要快上許多。為此，在7月的美韓軍演時，美國時隔約40年再度派遣戰略核子動力潛艇到韓國，可以想像美國對於北韓的第七次核武試驗等已經是不敢大意。
最讓人擔心的莫過於中國，由於中國的核武數量一直未能公開，在近幾年不斷強化軍事實力的同時，核武攻擊能力勢必也以想像不到的速度增長。而美國雖然過去也言明要削減核武威脅，不過在如今俄、中與北韓三方持續加速開發進程的同時，美國勢必也在增強其核武威脅，岸田所言明的願景，實際上根本難以實現。
當務之急是不用核武
但就算如此，岸田文雄對於《廣島願景》仍未放棄。縱使外界對此認為願景內容太過緣木求魚，他仍表示，「確保國家安全保障的萬全，同時使現實更接近『無核武器世界』的理想，如何提供這樣的路線圖才是有責任的政治」。對於外界質疑，他仍認為坐而言不如起而行，要當個無核武的傳教士，持續周遊列國。
不過岸田縱使對無核武未來抱持理想，但是在現實層面下，日本也是不斷地加強安全保障上的防衛作業。最近也擬定未來可以讓C2運輸機可以搭載飛彈的相關計畫，也是為了以備不時之需，可以因應任何的攻擊來即刻反擊。
對比岸田的理想派，而訪問台灣的前首相麻生太郎，則是對於兩岸局勢給予現實的答案，認為台灣要有捍衛自己領土的決心，就必須要有不惜打仗的覺悟。兩岸之間雖然尚無即刻的核武威脅，但如同普丁宣稱「國家存亡之際的場合，當然可以使用核武」，一旦此類藉口落人口實，不難想像台灣有朝一日也會面臨此類威脅。
而放眼當下，先把削減核武放在一旁，緊迫的現實更是如何「不用核武」，因為俄羅斯跟北韓使用核武可能又會成為現實。原先70多年倡導的安全保障，在70年後威脅只是與日俱增。《廣島願景》雖然有其前瞻性，但是在戰爭威脅頻發的此刻，或許還是要問及侵略者的野心，回到非戰爭的原點，不然願景仍然遙遠。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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