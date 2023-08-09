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西方社媒活不了？LinkedIn退出中國市場　審查制度成阻礙

▲國科技巨頭微軟旗下社交媒體領英於8月9日正式關閉中國版APP「領英職場」，退出耕耘了將近十年的中國市場。（圖／美聯社／達志影像）
▲國科技巨頭微軟旗下社交媒體領英於8月9日正式關閉中國版APP「領英職場」，退出耕耘了將近十年的中國市場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國科技巨頭微軟旗下社交媒體領英（LinkedIn）於8月9日正式關閉中國版APP「領英職場（InCareer）」，退出耕耘了將近十年的中國市場。領英退出中國市場醞釀已久，對於業界人士並非新聞，早在2021年就將大部分業務撤離，僅留下APP。如今在中國政府加緊箝制言論自由以及無法本土化等背景下，領英拉下帷幕，也代表著西方社群媒體自此在中國成為絕響。

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綜合《美國之音》等報導，領英正式關閉中國版APP「領英職場（InCareer）」，作為為數不多正式進入中國的社交媒體之一，領英的退出位多年來試圖在中國市場佔有一席之地的西方公司拉下標誌性帷幕。領英向媒體表示，受宏觀經濟環境的影響，InCareer面臨著激烈的市場競爭和挑戰，因此他們決定停止提供InCareer的服務。

今年5月8日正值領英成立20週年之際，當時領英首席執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）在給全體員工的信中表示，由於營收增長放緩和用戶活動變化，領英計畫調整全球商業組織和中國戰略，並且裁員716人，包括在中國的工程和行銷團隊。在中國戰略調整上，羅斯蘭斯基表示，將會保留市場等團隊，但是將從8月9日完全關閉「領英職場」。

領英創立於2003年，是全球最大的職場社交平台，在全球擁有約2萬名員工。領英於2011年在華爾街上市，並於2014年正式進入中國。領英憑藉著簡潔的頁面和較少廣告，在進軍中國第一年，就吸引超過400萬人註冊。截至2023年5月，領英全球會員總數超過9億，覆蓋200多個國家和地區，其中中國會員總數已超過6000萬，為該平台僅次於美國和印度的第3大市場。

領英此次公開宣佈撤退並非業界新聞，早在2021年，領英就以「營業環境充滿挑戰」的理由表示要將大部分業務撤出中國。

一名上海的用戶田小姐表示，她在美國求學時開始使用領英，回國後也都在外企工作，一直是領英的忠實用戶，「作為一個十多年的老用戶，職場生涯的每一次轉身基本上都是在領英上完成的。」

但田小姐也不意外領英退出，指出領英的優勢是職場社交做得比較好，但這個功能在「領英職場」去除了；另外，領英平台上跨國企業比較多，但現在外企在中國的業務萎縮，招聘活躍度也不高，「退出雖然很可惜，但好像只是自然而然的事。」

領應在2014年進入中國時，為了搶佔巨大的中國市場，走上一條臉書（Facebook）和谷歌（Google）不願採行的道路，與當地中國公司合作、開始按照中國政府嚴格規定審查幾百萬中國用戶發布的內容。長期以來，包括臉書、推特（Twitter，現改稱「X」）、IG（Instagram）和影音平台YouTube等多數美國網路巨頭在中國遭到封鎖，主因不願遵守北京嚴苛內容審查與不透明監管規定。

領英坦承配合審查機制是項挑戰，也曾因刪除異議人士帳戶和敏感內容，飽受批評。曾有美國記者和活動人士表示，，他們的個人資料遭到屏蔽封鎖，因為含有「被禁內容」。領英當時曾辯解表示，該公司雖反對政府審查，但如果不提供中國當地服務，可能會剝奪中國專業人士建立專業聯繫的機會。

領英於2023年發布最新的「透明度報告」顯示，中國政府在2021年度曾向領英提出過43次刪除內容的要求，領英只有1次沒有從命。這個數字和2020年基本持平，但在之前2019年和2018年時，此類要求並沒有如此頻繁。

《美國之音》報導指出，隨著中國政府言論箝制的進一步加緊、領英最強大的社交功能無法為繼，再加上該公司在中國的本土化失敗，無法和中國本土招聘平台競爭，領英只能選擇徹底離開。

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