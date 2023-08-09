西方社媒活不了？LinkedIn退出中國市場　審查制度成阻礙

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今年5月8日正值領英成立20週年之際，當時領英首席執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）在給全體員工的信中表示，由於營收增長放緩和用戶活動變化，領英計畫調整全球商業組織和中國戰略，並且裁員716人，包括在中國的工程和行銷團隊。在中國戰略調整上，羅斯蘭斯基表示，將會保留市場等團隊，但是將從8月9日完全關閉「領英職場」。
領英創立於2003年，是全球最大的職場社交平台，在全球擁有約2萬名員工。領英於2011年在華爾街上市，並於2014年正式進入中國。領英憑藉著簡潔的頁面和較少廣告，在進軍中國第一年，就吸引超過400萬人註冊。截至2023年5月，領英全球會員總數超過9億，覆蓋200多個國家和地區，其中中國會員總數已超過6000萬，為該平台僅次於美國和印度的第3大市場。
領英此次公開宣佈撤退並非業界新聞，早在2021年，領英就以「營業環境充滿挑戰」的理由表示要將大部分業務撤出中國。
一名上海的用戶田小姐表示，她在美國求學時開始使用領英，回國後也都在外企工作，一直是領英的忠實用戶，「作為一個十多年的老用戶，職場生涯的每一次轉身基本上都是在領英上完成的。」
但田小姐也不意外領英退出，指出領英的優勢是職場社交做得比較好，但這個功能在「領英職場」去除了；另外，領英平台上跨國企業比較多，但現在外企在中國的業務萎縮，招聘活躍度也不高，「退出雖然很可惜，但好像只是自然而然的事。」
領應在2014年進入中國時，為了搶佔巨大的中國市場，走上一條臉書（Facebook）和谷歌（Google）不願採行的道路，與當地中國公司合作、開始按照中國政府嚴格規定審查幾百萬中國用戶發布的內容。長期以來，包括臉書、推特（Twitter，現改稱「X」）、IG（Instagram）和影音平台YouTube等多數美國網路巨頭在中國遭到封鎖，主因不願遵守北京嚴苛內容審查與不透明監管規定。
領英坦承配合審查機制是項挑戰，也曾因刪除異議人士帳戶和敏感內容，飽受批評。曾有美國記者和活動人士表示，，他們的個人資料遭到屏蔽封鎖，因為含有「被禁內容」。領英當時曾辯解表示，該公司雖反對政府審查，但如果不提供中國當地服務，可能會剝奪中國專業人士建立專業聯繫的機會。
領英於2023年發布最新的「透明度報告」顯示，中國政府在2021年度曾向領英提出過43次刪除內容的要求，領英只有1次沒有從命。這個數字和2020年基本持平，但在之前2019年和2018年時，此類要求並沒有如此頻繁。
《美國之音》報導指出，隨著中國政府言論箝制的進一步加緊、領英最強大的社交功能無法為繼，再加上該公司在中國的本土化失敗，無法和中國本土招聘平台競爭，領英只能選擇徹底離開。