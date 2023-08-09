NVIDIA新一代「超級晶片」曝光 輝達黃仁勳宣告：是世界上最快的
NVIDIA輝達創辦人黃仁勳，在台灣時間8日宣布推出新一代 GH200 超級晶片平台，將從明年第2季開始供貨，並標榜是全球第一個支援 HBM3e 的 GPU 產品，為加速運算與生成式 AI 應用打造，其用於處理複雜的生成式 AI 工作負載，包括大型語言模型、推薦系統和向量資料庫等，並強調「GH200是世界上最快的！」。
記者林莞茜／綜合報導
黃仁勳於NVIDIA在美國洛杉磯舉辦的 SIGGRAPH 年中大會上表示，全新 GH200 Grace Hopper 超級晶片平台，配搭載全球首款高帶寬存儲器3(HBM3e)處理器，是專為加速計算和生成式AI時代而打造，其出色的記憶體技術和頻寬，能加大資料處理能力，並連接多個 GPU，讓效能聚集不減損，還能輕鬆部署到整個資料中心的伺服器。
黃仁勳提到「GH200是世界上最快的」，HBM3e能夠以每秒鐘高達5TB的速度、三倍的記憶體頻寬，提高整體執行效能，而這款GH200的超級晶片，預計在明（2024）年第二季投產。
NVIDIA 在今年台北國際電腦展，就已宣布推出搭載256顆 GH200 超級晶片的 DGX GH200 AI 超級電腦，預計今年末會推出。如今又宣布推出新一代 GH200 超級晶片平台，勢必也會對AI領域台廠供應鏈帶來影響，包括晶圓代工台積電，封測及外包日月光、京元電、穎崴等廠；半導體協力受惠股創意、世芯-KY；電源供應為台達電、光寶科、群電、康舒；組裝廠，則包括廣達、緯創、緯穎、英業達等。