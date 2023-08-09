郭台銘攜「金門和平宣言」碰面　麻生太郎贈動漫集郵本展現好交情

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郭台銘說，麻生每次都很關心台灣會不會發生戰爭，關心台灣的未來，因為對方也常強調，台灣有事日本就有事，昨天並引用動漫航海王的一段話，「日本人不會忘記老朋友。」
郭台銘指出，他把金門和平宣言給麻生看，台灣要備戰但同時也要避戰，他的立場是希望能用其微薄的力量，來替台灣找出一條避戰的方法，避免兩岸發生戰爭，備戰外還要找出兩岸溝通的管道。
話鋒一轉，郭台銘痛批，現在民進黨當局，尤其是總統參選人賴清德，要得到北京的信任，目前美國是有相當疑慮，北京當局不接受賴清德的說法。郭表示，在日本希望兩岸能夠談和的情況下，他就跟麻生介紹金門和平宣言的重要性，「大家總有一個溝通管道，這就是一個避戰的方法，我們一定盡全力去談。」
郭台銘提到，中美之間現在劍拔弩張，美國也希望台灣跟中國直接對話，避免擦槍走火，現美國也在選舉，大陸也在整個政治氣氛趨於緊繃情況下，「兩岸關係隨時很可能擦槍走火，把台灣推向戰爭危險邊緣。」
「我們都有共識，應該台灣、日本都希望兩岸不要發生戰爭」郭台銘強調，尤其台灣中華民國希望將來能夠跟北京直接對話的基礎金門和平宣言，他預告詳細的內容，會在8月23日金門八二三炮戰紀念日，從宣言進入到下一步倡議。
此外，郭台銘說，台日兩國有非常多科技產業與人員的交流，盼雙方必須在科技界緊密合作，在人才交流、共榮未來新科技發展進一步合作，這些麻生也都認同。話說到此，郭台銘拿出麻生送他的集郵票，其中有動漫哆啦A夢、火影忍者與鬼滅之刃等款式，他呼籲台灣的年輕人的小朋友要多看點動漫，在成長過程中別受到戰爭陰影侵襲，盼台灣年輕人可在不受到戰爭陰霾情況下，好好發揮喜愛動漫、民主與自由的生活。