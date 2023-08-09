柯文哲刪二殯電子輓聯預算「宛如北流翻版」　綠議員批省錢省瘋了

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林延鳳經過了解發現，殯葬處「原有編列概算於新大樓建置電子輓聯，惟因預算額度排擠，故112年度未編列經費預算」，經追問後，殯葬處處坦承經柯市府任內資訊局表示「資訊計畫預算不夠，無法容納本案」，且就算該處對此提出申覆也不被理會。
林延鳳表示，「二殯二期工程」在柯任內追加2.6億，總經費高達19.1億，預計完工日也從柯任內延到蔣任內，更影響後續一殯拆除期程，而殯葬處在工程款已大量追加，卻「東挖西補」也無法容納「電子輓聯系統擴充」的情況下，只能另行編列資訊預算，未料柯市府不分青紅皂白，連這種替往生者與家屬提供服務的預算都「不給過」，差點發生「一個二殯，兩種輓聯」之情事，迫使蔣市府得在今年5月8日動用二備金來替柯收拾善後。
林延鳳痛批，柯文哲「省錢破功」早就不是新聞，但真沒想到他連服務往生者家屬的「電子輓聯」預算都要省，進而害後繼者必須用「二備金」加以買單，未來恐排擠其他真無預算支應之市政急需。
林延鳳說，柯早先濫用二備金共8474萬元舉辦「城市博覽會」，替自己與前副市長黃珊珊宣傳造勢，後來又建議蔣萬安用二備金付清北流「1.9億黑箱爛帳」，現在「二殯電子輓聯」也因他的「省錢花招」，動到本應備而不用的「二備金」，就是「北流爛帳」的翻版，也是柯過去在議會口出「我管你去死」的傲慢態度，她認為若柯自己未來進二殯新館舍於公祭致意時，如果還有臉直視那幾幅差點被自己砍掉的「電子輓聯螢幕」，就應當為自己的無能向市民道歉。
北市殯葬處回應，於112年資訊概算內編列設置電子輓聯系統經費，經市府資訊計畫相關經費審查小組審議結果因資訊計畫預算有限無法容納本案。為避免社會各界人士、民意代表或親友無法致贈電子輓聯情形，殯葬管理處於112年依本府動二備金流程，申請預備金建置電子輓聯。
殯葬處說，目前照預算法規及府內規定辦理相關程序，所有費用均為本府公務預算，至本府資訊預算審核有一定行政程序，府內各機關爭取預算自屬其權責，而負責審核之局處依其專業而為專業判斷，殯葬管理處皆予尊重。