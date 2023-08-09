台電虧損4000億恐全民買單？王美花信心喊話「必定讓其穩定運作」
自俄烏戰爭後，國際燃料價格飆漲，加上國內電價未足額，使得台電虧損約4000億瀕臨破產危機，外界擔心，全民恐要幫忙買單。經濟部長王美花今（9）日回應，已與行政院提起對台電財務挹注，不過具體細節要待主計總處提供下年度的預算報告，才會有進一步的討論。她信心喊話，「我們一定會讓台電可以穩定運作，我們一定會做到！」
記者鄭妤安／台北報導
受到國際燃料價格居高不下影響，台電去年和今年加總估虧損4675億元，以台電資本額4800億元來看，恐瀕臨破產危機。
雖然今年4月電價調漲11%，但仍無法彌補缺口，外界擔心，假如走到破產的局面，全民恐要幫忙買單。
對此，王美花今日出席「2023產業戰略高峰論壇–供應鏈全球大進擊」，會後受訪指出，現在國際燃料成本雖有些許下降，但比起俄烏戰事爆發前，仍處於高點，對經濟部來說，穩定整體國內物價是至關重要的政策，同時還需維持台電財務。
「我們都有持續精算，保持台電財務穩健」，王美花肯定表示，已與行政院提起對台電財務挹注，不過具體細節要待主計總處提供下年度的預算報告，才會有進一步的討論。她信心喊話，台電現在有很多電廠與電網建設，「我們一定會讓台電可以穩定運作，我們一定會做到！」