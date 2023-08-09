本週限定！《暗黑破壞神4》聯手7-11送虛寶 滿額抽Xbox
《暗黑破壞神4》（Diablo IV）從6月初正式於全球上線後，吸引大批玩家不分晝夜的練功，而在今年暑假，官方攜手7-11推出「暗黑『超吉』好禮大方送」全店滿額活動，玩家只要在下週日（8月13日）前到全台7-11門市單筆消費結帳金額滿222元，就會送《暗黑破壞神4》虛寶序號兌換券，除了魔法使造型「奇術士」和坐騎造型「三重噩夢」外，還有機會抽Xbox Series S，頭獎共計100台。
記者張志浩/綜合報導
《暗黑破壞神4》爲了慶祝第一季「惡疫魔賽季」上線，在8月8日至8月13日間和7-11合作，只要單筆消費結帳金額滿222元，就能拿到《暗黑破壞神IV》虛寶序號兌換券，玩家到活動官網兌獎頁面輸入，就有能獲得好禮，每一組序號會隨機獲得頭獎至六獎。
官方提及，頭獎為Xbox Series S、二獎「幽靈領主死靈法師裝備造型7件套1、三獎「崩析魔法魔法使裝備造型7件套」、四獎「血魔降臨坐騎護甲3件套」、五獎「紅利商城點數200點」、六獎「紅利商城點數100點」，五獎和六獎的紅利點數，可在暴雪紅利商城兌換各項包含《暗黑破壞神4》遊戲內道具等獎品。
此外，《暗黑破壞神4》與7-11竹北大硯門市打造期間限定暗黑風格門店，隨處可見暗黑主題視覺。門市展出密斯特喬工作室的喬老師耗時3個月打造的《暗黑破壞神4》世界首領「艾薩瓦」作品，還原遊戲世界中的戰鬥場景。模型將在大硯門市展出至9月18日，玩家可以把握時間朝聖。