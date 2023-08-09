MLB／天使晉季後賽還有希望 結束7連敗教頭鬆了一口氣
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊大谷翔平，在今（9）日主場迎戰舊金山巨人之戰，敲出安打貢獻打點，並跑出盜壘成功，終場天使7:5擊敗巨人，結束7連敗的窘境，FOX體育球評Ben Verlander也對天使晉級季後賽持樂觀態度。
記者路皓惟/綜合報導
首局大谷翔平首打席就擊出安打，為天使先馳得點，並在大谷的帶動之下，天使攻下4分大局，儘管巨人不斷緊咬分差，但最終天使還是守住勝利，不僅中斷了連續7場敗戰，同時也是天使在8月份的首場勝利。
針對天使隊的表現，Ben Verlander表示：「洛杉磯天使隊必須停止連敗，而他們成功做到了，儘管球季尚未結束，但他們表現出不放棄進入季後賽的決心。」
本場賽後，天使隊教頭Phil Nevin走入休息室，發出一聲長長的嘆息聲，直呼球隊終於中止連敗了，讓他鬆了一口氣，這一幕也引來了現場媒體記者的笑聲。
Phil Nevin表示：「先發Lucas Giolito表現得極為出色，他變速球投得非常好，巧妙控制在好球帶邊緣，Wilmer Flores重要安打和全壘打，也為我們贏得了比賽。」天使教頭強調球隊氣氛很好，這一場勝利就是團隊合作的展現。