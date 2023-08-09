能源政策比拼！侯友宜、柯文哲有條件重啟核四 賴清德不支持
能源政策是總統大選重頭戲，國民黨總統參選人侯友宜今（9）日公布能源政策，他正是將核能列為減碳能源，推動核一至核三延役、核四經專家評估安全無虞則重啟；民眾黨總統參選人柯文哲與侯友宜主張雷同，拋出核二、三廠延役，不排除重啟核四；至於民進黨總統參選人賴清德認為，核四已經經過公投否決不可能重啟，非核家園的目標不變。
記者余祥／台北報導
侯友宜首度公布能源政策，將核電正式列入能源選項，作為減碳能源之一，他並承諾，當選總統後，第一任期內將完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役，重新運轉，同時，邀請國內外最頂尖的核能安全專家學者成立「核四總體安全審查委員會」，儘快完成核四現有機組的檢修檢查，在安全無虞下，推動核四安全重啟。
侯友宜也強調，「從未反對核電，核安做好，當然可以用核電。」
柯文哲的主張與侯友宜十分相同，柯文哲也認為核電廠應該延役，確保能源轉型期的供電安全，因此核二、三廠應該延役，並且公正的第三方人士對核四進行檢查，不排除重啟核四。
至於賴清德則表示，非核家園的理想並未改變，仍會加強推動綠能，且隨著機組不斷新增，2025年不會爆發缺電危機。
賴清德也認為，核四經過公投否決，完全不可能重啟，核一也不可能、何二是兩個機組都停機，核三也要跟在地的人溝通、對話。