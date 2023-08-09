MLB／張育成遭紅襪DFA 大聯盟層級已無台灣選手
美國職棒大聯盟(MLB)波士頓紅襪隊台灣好手「國防部長」張育成在當家游擊手「故事哥」Trevor Story回歸後，隨即遭到指定讓渡(DFA)，除了這意味著大聯盟層級目前暫時看不到台灣選手的蹤影。
實習記者徐增峰/綜合報導
張育成在2013年即赴美挑戰，直到2019年6月29日才正式升上大聯盟，成為第16位登上大聯盟殿堂的台灣選手，其穩定的守備能力以及擊球的力量張育成在大聯盟吃飯的工具，也是今年初在主戰游擊Trevor Story受傷後，紅襪隊選擇與他簽約的主要原因之一。
這五年間「國防部長」待過6支球隊，雖都並未成為穩定先發選手，但每年都會有上大聯盟證明自己的機會，張育成生涯在大聯盟出賽235場，打擊率.204，擊出20支全壘打，OPS.624，為大聯盟出賽場次與全壘打最多的臺灣球員。
除了張育成以及今年球季初進行手肘韌帶置換手術(Tommy John)而需長期休養的黃暐傑外，最高層級的選手就是目前在巨人3A的投手鄧愷威，以及在經典賽打出名堂，成績也相當優異的海盜2A內野手鄭宗哲等來自台灣的好手，若未來能持續發揮所長，相信有一天臺灣的球迷們也能在一睹他們與世界頂尖選手們對戰的姿態。