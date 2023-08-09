高CP值！桃園旅宿優惠小旅行　好康懶人包看這裡

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，168集團只要輸入折扣碼就可直接折抵房價；中壢米堤大飯店、南方莊園渡假飯店、青埔商務旅館、貝克漢汽車旅館、里萊行旅等入住及享房價折扣，還有三橋渡假旅店、桃花園飯店、哈密瓜汽車旅館的一泊一食住房優惠。大溪老城四季行館、秘境41民宿則是入住及可獲得精美好禮一份；桂林商務旅館、水漾時尚旅館、東楓時尚旅館更推出延後退房或精美好禮二選一優惠活動。此外，小人國主題樂園於世客博期間，出示Facebook打卡按讚畫面，就送造型筆或文件夾！
周柏吟表示，桃園有許多優質的住宿選擇，盼以透過這次世界客家博覽會結合桃園豐富的觀光景點，分享給更多國內外的旅客，帶動觀光熱潮！而觀旅局推出的「看世客博．遊桃花園」主題旅遊方案，走訪永安海螺文化體驗園區、世客博世界館、農場桶仔雞 DIY活動及勝昌中草藥探索館；或是結合世客博、浪漫台3線及石門活魚推出「$999玩一日三餐」遊程，也串聯馬祖新村眷村文創園區、1895乙未保台紀念公園及世客博世界館，推出眷村客家多元文化路線等，有許多結合桃園特色人文、景點、秘境遊程，都非常適合全家大小、親朋好友規劃小旅行，留宿桃園一晚，並參與遊程體驗桃園的獨特魅力。
更多優惠詳情，請上桃園觀光導覽網：https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/event/news/4593