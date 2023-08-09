戴愛玲竟是「摩托車千金」 MV重現機車行與老爸同框演戲
「鐵肺歌后」戴愛玲近期推出全新專輯《巴古慕PAQEMUC》，其收錄單曲〈新龍機車行〉是戴愛玲專輯中別具意義的一首歌，以童年時爸爸所開張的機車行為名，描寫她童年時期的美好回憶及學生時期的初戀故事，歌曲MV更是找來了戴爸爸一起入鏡。
記者楊穎軒、實習記者郭亘芸／綜合報導
導演將現實生活的「新龍機車行」重現，並邀請戴爸爸與戴愛玲同框演戲，父女倆一同刻畫難能可貴的回憶，留下了珍貴畫面，有趣的是，本以為在鏡頭前會不習慣的戴爸爸，卻出乎意料的大方，不僅不害怕鏡頭，拍攝時更話匣子大開，讓戴愛玲在一旁笑說：「我爸真的很會自顧自地一直講，也不管現在場面冷掉。」戴爸爸也稱讚女兒從小就聰明、可愛，兩人一來一往的可愛對話，以及戴愛玲哭笑不得的模樣，逗樂在場所有的工作人員。
此次MV也邀請了新生代演員林映彤、邱木翰及在電影《咒》有著亮眼表現的林義欽共同演出。劇情除了描寫戴愛玲與爸爸兩人的回憶外，也投射了當年自己學生時期的初戀故事，戴愛玲更開玩笑透露自己當年很多人追：「以前初戀的學長就是因為來修車認識的。」
戴愛玲表示，從小成長的這個機車行承載著她人生許多重要時刻的回憶，這首歌是獻給過往以及所愛的人的情歌，希望大家能在聽著〈新龍機車行〉之時，也能拾回屬於自己的美好回憶。