伊能靜寫700字長信給小哈利！對兒喊「餘生剩2年半能共處」超感人

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伊能靜指出，小哈利在21歲這一年明顯更成熟了，會花時間陪妹妹玩，也會要她記得做自己，還會對她說教不要太寵妹妹。小哈利還會給伊能靜看自己拍攝的作品，讓伊能靜驕傲地喊：「再一次讓我確定我生了個外星人，他來自於我不熟悉的宇宙。」
伊能靜這次回台北，整理了小哈利從庾澄慶家中搬來的紙箱，忍不住紅了眼眶，因為裡頭都是小哈利累積的成就，「你從來不需要我擔心你的課業或天賦的最大化，在我面前，你是一顆拚命生長的種子，無須我滋養，你自給自足。」而小哈利的特立獨行，反而讓伊能靜學習到謙卑與臣服。
伊能靜寫下：「年輕的你們，都應該是流動的，不是固體。順著心流，去見識世界的廣大、去拓展視野、去發掘審美、去理解包容，我做母親能做到實在太少了，我能做的，僅僅是照顧好你的身體，以及無限的支持。」並透露小哈利回紐約前，給了她兩個擁抱，讓她跟妹妹都非常捨不得。
伊能靜最後對小哈利喊話：「你說的對，媽媽太習慣付出了，我給你的獨立自由，我也要這麼給自己。現在的媽媽非常獨立，還有旺盛的生命力，對世界依然好奇。對未來還有很多計劃，我也在成為一個勇敢無懼的人，跟著你一起發光。」
貼文曝光後，不少網友感動直呼，「看哭了，這些文字擲地有聲，讓人感同身受」、「感受到自由的愛」、「看得想流淚，滿滿的愛」、「幸福有愛的一家」、「給孩子最好的就是可以讓他做自己」、「羡慕哈利有個愛他理解他的媽媽耶」、「真的太感動了，真的也很想在這個充滿愛的家庭裡長大」。