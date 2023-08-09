名家論壇》吳崑玉／藍營整合終究只是一場春夢

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論民調，沒有郭董，侯老三也不會贏柯老二。論政黨，如果民進黨真弄到天怒人怨，那美麗島電子報長期的政黨喜好度民調，喜歡民進黨的怎麼都還有40幾趴？雖然不喜歡DPP的比喜歡他的多(42%:47%)。但國民黨更慘，喜歡國民黨的只有30趴，還曾跌到只剩20幾趴，不喜歡國民黨的卻長期高居4成以上，現在還超過5成(52%)。如果說「下架民進黨」是「主流民意」，那「拋棄國民黨」的共識度可能更高，不喜歡國民黨的一直高於喜歡國民黨的人10~15趴，國民黨要不要自己先「周處除三害」一下？
柯P與民眾黨雖然也一直出包，但因他們還沒有執政過，所以成了一個尚可寄居的中繼家庭。今年以來，民眾黨的好感度一直維持在4成左右，反感度則一路從4成降到3成5。這是柯P能一直坐著撿檨子，光靠「被動收入」就穩居老二的原因。國民黨一直想放話「XX合」，用「消滅選項」的方法來逼選民沒有選擇，只能含淚、含恨、含血投給國民黨候選人，這種聰明想法恐怕通通得落空了。因為就算沒有郭董，柯P與民眾黨還是能贏侯爺與國民黨。老三便當吃好吃滿，大概是這場選戰至今，唯一確定的事。
謝典林退出國民黨，卻又不支持郭董獨立參選，力促「郭柯合」，反映的其實是地方派系的焦慮感。退黨，表示國民黨與侯友宜已非選項。強推郭柯合，表示他們評估如此才能贏。所以這些藍營人士，焦慮得完全沒有邏輯，侯爺與國民黨，早已失去地方派系及過半選民支持。沒有其他藍白人士參選，國民黨也不會贏。亂放話騙選民很可惡，但自己騙自己卻既可惡又可悲。但「團結」仍是國民黨的唯一訴求，「聯盟」仍是唯一的方法，就是沒有一個方法，可以讓自己的候選人變強，像磁鐵一樣把其他人的支持者磁吸過來。
國民黨人一直就是群「星宿派」，除了找到一個強人，然後跟在後頭喊「星宿老仙，法力無邊」，用盡方法羞辱其他人，也沒其他招了。柯P腳下虛浮，卻起碼還算是個「劍宗」，動不動舞圈劍花出來，還能把對手弄得眼花撩亂，氣血不順。郭董一路以來與地方派系交好，走的是「氣宗」，光是「鈔能力」便足以把人震得七暈八素。那侯爺與國民黨，兩個多月過去了，除了星宿派那套造神、喊口號、自己騙自己，還有個什麼招呢？國民黨不是有智庫嗎？不是有一堆政務官與專家學者嗎？你們怎麼跟柯P一樣，隨便打隨便吵，只會罵民進黨，卻提不出自己的有效解方呢？連解方都提不出來，民調都升不起來，還想整合別人？是那根筋出了問題？怎能活到如此的認知錯亂？
換句話說，藍營的整合走到今天，簡直是一場災難，連自己的民調都快被整死了，還能整合誰？郭董的狀態一如柯P，不見得真的比較好，起碼是個希望，於是潮水便往那邊流動。關鍵問題還是郭董自己的決心，整合的關鍵也不是那個要選總統的人物，而是往下抓兩級，等到形勢比人強，自然就合了。
郭董真正的問題不是出在團隊，而是他本人的講話與臨場反應。在設定好的場景中，郭董可以做出不差的表演，但一碰上堵麥訪問，臨場回答就很容易出包。但他顯然也發現了這個問題，這幾次出場都作了相當程度的調整，他進化得很快，千萬別小看他。更遠一點看，雖然議長們現在對郭董獨立參選極度焦慮，但如果他衝出去硬幹，民調與聲勢又一波波起來，足以保持贏過侯爺8-10趴的優勢，甚至壓過柯P，自己就能做到與賴清德一較長短，那為什麼還需要談XX配呢？反之，如果他一路位居老四，連署不盡理想，那他自己就選不下去，還需要其他人來勸退嗎？
也就是說，許多論點，都是拿現在的狀況，等同於三、五個月以後的狀況，結果離題千萬里，這不是「預判」或「預報」的方法，從方法論上就開始錯了。或者只是為了達成特定政治任務所做的放話，想要嚇退郭董，讓自家廢柴過得舒坦點，這也不該是戰鬥準備的態度。講白點，藍營人士既無戰略方向，又缺作戰意志，結果自然是聲勢浩大，接觸即潰，那能成得了事？
總結而論，藍營的「XX合」或「XX大聯盟」，終究只會是一場春夢。關鍵在於沒有人要透過公平的初選機制或民調機制，產生一組有公信力的候選人組合。大家打的算盤，都是整死別人，合併吞沒，自己當不成老大，別人也別想當。結果就是夢遺留在草原上，就算沒有了攪屎棍，用力捏出了一尊佛像，自己還是一灘屎。
成功的人找方法，失敗的人找理由。凡事不要怨別人，侯爺要是真的夠強，就讓郭董自取其辱，幹嘛怕他參選？民主時代，人人皆有參選的權利，而選民也會做出最後的判決。何不放開手，就讓大夥兒都下來玩一場無規則搏擊呢？！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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