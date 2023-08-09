台北文化獎得主名單公布　瘂弦、米復國、姚立群、張乾琦獲獎

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文化局介紹，瘂弦本名王慶麟，1932年生於河南並於少年時期來臺。瘂弦在報刊編輯、文學、文藝組織各方面展現卓越貢獻，在文化界影響深遠。1954年參與創立《創世紀詩社》，發行《創世紀》詩刊，除了在1950年代掀起新詩的時代思潮、提倡超現實主義外，也對提攜文壇青年後輩不遺餘力，對臺灣現代詩發展有關鍵性的影響。
第2名得獎者米復國長期致力於文化資產保存工作，對臺灣公共住宅政策、歷史調查研究、低收入者、年長者等居住平權課題進行深入研究。米復國長期任教於淡江大學建築學系，培養眾多文化資產研究人才，同時也投入臺北文資歷史調查考證，協助臺北市文化資產經過修復後，重現歷史樣貌，替市民與臺北市歷史文化搭建起溝通的橋樑。
第3位得獎者姚立群，近40年來透過表演藝術空間營運、策展及創作展現臺灣多元文化樣貌。姚立群自2008年接任臺北市最具代表性的實驗劇場之一的「牯嶺街小劇場」館長至今，一路秉持小劇場前衛、實驗、跨界、多元的精神，投入共融藝術、培育創作者，展現文化公共性。有別於正規大劇場，在姚立群的掌門下，「牯嶺街小劇場」提供了臺北表演藝術工作者一處得以容納各種前衛創作嘗試的展演場所，也成為國際表演藝術界具指標性之「亞洲實驗劇場的中心」。
姚立群以劇場的角度出發，展露出宏觀的藝術關懷與視野，不僅提升臺北市在國際藝術社群的能見度，更成為臺北一道獨特的文化風景。
第4位得獎者張乾琦為紀實攝影創作者長年專注地緣政治、邊緣族群及社會議題等題材，其作品具高度藝術性，也反映出社會人文關懷精神，被國際知名戰地攝影Philip Jones Griffiths譽為「帶著相機的詩人」。
為了如實呈現社會弱勢的一面，張乾琦時常深入險境進行拍攝。他搬進環境惡劣的紐約唐人街公寓近距離觀察非法移民、並耗時6年溝通，進入龍發堂精神病患收容所進行拍攝、更於2022年烏俄戰爭爆發後五度深入戰場紀錄。
2001年以拍攝龍發堂為主題的《鍊》系列作品曾在臺北市立美術館展示，該作品更由臺北市立美術館選派參加威尼斯雙年展。張乾琦攝影作品赤裸呈現許多社會底層議題，透過作品展示讓市民得以窺見多元社會的另一面，也讓臺灣攝影工作者的韌性於國際間發光發亮。
文化局最後說，第27屆臺北文化獎選拔4位來自文學、文資、劇場、攝影界等不同領域的優秀得主，文化局將於11月於臺北市中山堂舉行頒獎典禮，表揚得主對文化藝術無私貢獻與事蹟。