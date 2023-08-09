MLB／Kyle Tucker滿貫砲棒打美聯救援王 太空人7:6逆轉金鶯
美國職棒大聯盟(MLB)休士頓太空人作客對戰巴爾的摩金鶯隊，雙方4局結束太空人陷入4分落後，且遲遲攻不下分數，終於在最後兩局一吐悶氣，一舉攻下5分上演大逆轉，其中9局上太空人強打者Kyle Tucker的滿貫全壘打擊垮現今美聯救援王Félix Bautista成為致勝關鍵，終場太空人以7:6打敗金鶯，持續朝美聯西區龍頭邁進。
實習記者徐增峰/綜合報導
太空人本場比賽派出上一場上演無安打完投完封的左投手Framber Valdez掛帥先發，但他卻在比賽前段遇到亂流，前兩局遭到一輪猛攻失掉5分，其中被Ryan Mountcastle以及Adley Rutschman的分別擊出兩分砲，4局下又被Jordan Westburg、Ramon Urias以及James McCann的串連攻勢再得1分。
太空人受到金鶯的先發投手Grayson Rodriguez壓制，6局的投球中僅讓太空人在3局上半攻下2分，成為本場比賽的優質先發。
不過太空人的球員並沒有因此而放棄，8局上半靠著Kyle Tucker與Jeremy Peña的合作讓比分只剩3分差，9局更是把握美聯救援王Félix Bautista不穩的狀況，將壘包填滿形成滿壘，最後再由Kyle Tucker擊出超前比分的滿貫全壘打逆轉比賽，最終就以1分之差擊敗金鶯，奪下近10場的第7勝。