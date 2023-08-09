大稻埕煙火今晚秒數翻倍！住此飯店可穿日式浴衣、專車接送到現場
每年夏季最熱門活動「2023大稻埕夏日節」，活動正式進入倒數2週，因為上兩個星期受颱風影響停辦，台北觀傳局特別將今(9)日、8月16日最後2週的主題煙火秀，由晚間8時30分延後至8時35分，且加碼從180秒延長至360秒，直接把時間翻倍。台北多家飯店都有推出住房專案，包含晶華酒店、六福萬怡、六福居等，而喜來登則可體驗穿上日本彩色浴衣，並由專車接送至大稻埕欣賞煙火。當然，除了今(9)日、8月16日最後2週主題煙火秀之外，8月20日則將施放8分鐘高空煙火秀，為活動最高潮，更是不容錯過。
記者葉盛耀/綜合報導
台北喜來登配合七夕情人節，推出許多七夕專案，其中的「大稻埕浪漫假期」，從即日起至8月31日，搭上今年夏天最浪漫活動「大稻埕煙火」的熱潮，規劃讓戀人們又或是好友們，可換上日本彩色浴衣，漫步河岸欣賞璀璨煙火，感受與日本同步的夏日賞煙火風情，更貼心提供單趟計程車接送服務，避免停車之苦。每房贈送還送全新上市、價值3,500元的飛利浦水潤護色負離子吹風機，回房後享受冰涼的啤酒頭精釀啤酒，翌日再享自助早餐，雙人入住每晚6,500元起。
另外，晶華酒店也有「晶華煙火遊河假期」住房專案，入住當日即可前往大稻埕碼頭欣賞夕陽，入夜後搭乘夜航船班航行時間約一小時。專案包含早餐兩人住每房每晚7800元起。
台北六福萬怡酒店與六福居公寓式酒店共同於即日起至8月19日推出「大稻埕夏日節」住房專案，搭配大稻埕遊河體驗門票與台北捷運一日暢遊票各2張。六福萬怡的「2023大稻埕夏日節」住房專案則售價6799元起，可搭遊艇雙人50分鐘的大稻埕遊河體驗。六福居「大稻埕夏日節」住房專案為一泊一食，5699元起入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，享有入住期間一樓交誼廳Happy Hour，暢飲台灣特色啤酒、飲料與翌日早餐兩客，搭配夏日節大稻埕碼頭遊河體驗門票2張。