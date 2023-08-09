殷正洋被爆死訊、婚變忍不住全說了 李翊君揭尪檢場泰國極樂旅遊
「2023《當那一首歌響起》瓊瑤創作60周年演唱會」將於19日在台北小巨蛋登場，殷正洋、李翊君、動力火車、古巨基等人都將現身演唱會。而今（9）日殷正洋、李翊君出席演唱會記者會，除了分享準備演唱會的過程外，屢傳死訊、婚變的殷正洋，正面迎擊，直言：「不相信的話，來演唱會就知道了。」李翊君則笑說老公檢場與朋友們跑去泰國過父親節了。
記者吳雨婕/台北報導
近來時常傳出資深藝人的烏龍死訊，殷正洋也是受害者之一，對於這些傳聞，他輕鬆表示：「我沒死啊，也沒有病得很嚴重，更沒有離婚，婚姻幸福美滿。」他提到現在懶得搭理這些事情，活得健康比什麼都重要，不忘趁機宣傳，「不相信的話，來演唱會看我就知道了。」
媒體詢問殷正洋婚變傳聞，他先是看著媒體沉默幾秒，現場氣氛一度凝結，他才悠悠回應：「嘿嘿嘿，當然OK，我們結婚的時候就有人這樣想了，現在都已經30年了。」
李翊君分享近況，透露老公檢場與朋友在泰國度假，她完全沒有過問行程，現場媒體驚呼是「極樂旅程」，就連李翊君都忍不住：「他自己去過父親節，真的好爽喔。」至於會不會過問檢場的度假行程，她直言：「要怎麼樣也就認了，如果還要去追蹤，這樣人生太辛苦了。」一旁的殷正洋則是替檢場拍胸脯掛保證，認為檢場很安分，只是與朋友享受度假生活而已。