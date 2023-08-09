國民黨黨紀存灰暗空間？謝衣鳳籲黨員：不要鼓勵郭台銘獨立參選
鴻海創辦人郭台銘今（9）日晚間前往屏東縣出席首場「主流民意大聯盟」說明會，傳屏東縣議會議長周典論也將站台表達支持。對此，國民黨立法院黨團書記長謝衣鳳受訪呼籲黨員，在目前黨紀規範下，不要鼓勵郭台銘獨立參選，對未來在野整合會有不利。
記者翁子竣／台北報導
針對郭台銘將於於晚間7點40分前往屏東，參加首場主流民意大聯盟說明會，傳周典論擬號召萬人響應參加，也有不少當地議員將前往，是否遊走在黨紀灰暗空間？國民黨立委李德維說，郭台銘沒有宣布參選，也沒有正式成為被連署人或參選人。
李德維表示，的確在黨紀內有灰暗空間，但國民黨與郭董關係好的話，有助於整合非綠大聯盟。他認為，應該要滾動式檢討，沒到最後關頭不會放棄。
謝衣鳳則指出，相信目前不只國民黨，所有在野縣市中，大家都有這樣的共識，在政黨輪替是台灣民眾目標情況下，大家如何共同完成，當然朋友越多越好，怎樣結合所有力量完成政黨輪替目標，大家都非常用心。
謝衣鳳強調，目前大家都是共同完成整合工作，希望未來能在野合作，並在善意堆疊下水到渠成。他直言，對於所有國民黨員，只要在目前黨紀規範下，不要去鼓勵郭台銘獨立參選，這對未來在野合作不力，不希望保送民進黨總統參選人賴清德。