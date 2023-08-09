85歲瓊瑤有望現身！李翊君曝期待見本人 殷正洋喊話：我專車接送
瓊瑤創作生涯邁向60周年，今年6月時主辦單位宣布將於8月19日舉行「2023年《當那一首歌響起》瓊瑤創作60周年演唱會」，歌手李翊君及殷正洋今（9）日在演唱會發布記者會獻唱瓊瑤名曲〈妳是風兒我是沙〉與〈月滿西樓〉展現好歌喉，兩人也邀請並期待今年已85歲的瓊瑤阿姨能出席演唱會。
記者吳雨婕、實習記者郭亘芸/台北報導
對於能夠參加這次的演唱會，李翊君及殷正洋都感到非常榮幸，李翊君表示：「比我的演唱會還要更興奮，每個人都不能錯過這場演唱會。」談到瓊瑤，李翊君透露，她與瓊瑤是臉書好友，知道要舉辦這次的演唱會也沒有特別「指導」，「她（指瓊瑤）不會這樣子，她不會給藝人過多的指導。」
李翊君提到，她沒有特別在臉書留言邀約，只知道目前人在淡水的瓊瑤尚未點頭答應現身演唱會，但她真心期待能在當天見到瓊瑤本人，也讓歌迷看到心中的瓊瑤，殷正洋聽聞後，表示：「我也住淡水，如果阿姨想來出席演唱會，我一定『專車接送』。」
李翊君坦言，如果沒有瓊瑤，可能就沒有現在的李翊君，「阿姨是我的貴人，因為她的戲，很多人聽到我唱歌，也從歌曲中來認識我。」更表示，在歌壇能唱到瓊瑤的歌，對歌手來說就是一種肯定，希望藉由這次的演唱會來表達對瓊瑤的感恩之情。
而瓊瑤是否真的以神祕嘉賓的身分出席這次的創作演唱會，主辦方表示：「機率滿高的，會在下禮拜做最後決定。」至於演唱會是否會加場，主辦方也沒有把話說死，李翊君表示：「這場演唱會結束，大家一定會更期待有下一次，也希望演唱會可以延伸至海外。」期盼與廣大瓊瑤的粉絲一同回味經典名曲，來一場盛大的「時光旅行」。