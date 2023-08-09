國民車不親民誰之過？回歸「庶民」本質難嗎？

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拿「鐵板燒」、「夜市牛排」為例，要不就是走高價再不然就是庶民平價，兩者的客層、價格截然不同，但要說到誰獲利多又或者誰能長久，我個人的了解是平價勝出，除非碰到不缺錢的房東漲租否則都能生存，為什麼？姑且先撇開食材、服務、氣氛、美味等因素，就是走「以量制價」、「薄利多銷」路線，民以食為天只求溫飽乃天經地義，所以在台灣大街小巷這類店家受到大眾歡迎，也鮮少聽聞有做不下去的，反倒是一家接著一家開，更沒有像蛋塔那般曇花一現，價格肯定會就是最大關鍵。
再回過頭來看看台灣汽車市場，有誰想過Honda Civic、VW Golf等的日歐系國民車身價已經超過百來萬，就連國產Toyota Corolla Altis、Nissan Sentra等也都至少七字頭起跳，不論進口國產不少人總抱怨車價越來越貴，卻沒想過問題出在哪，簡單來說消費者自己要負很大的責任，沒有ADAS不買，沒有觸控螢幕、電動座椅、皮椅、恆溫空調不買，喂喂喂，這可都是用錢堆疊出來，即使用不太到也要有才不會「失氣」。再以日本為例，1950年代該國政府提出國民車計劃，Subaru 360、oyota Publica、Mitsubishi Minica、Mazda R360 Coupe等就是在這樣的政策下誕生，雖然廠商很努力壓低成本，但終究還是難以輕易入手，直到1960年代進入高度經濟成長期後，日本正式進入「My Car」自用車年代，國民車才成為人人買得起的交通工具。此外過去有不少品牌為了公司財務槓桿而將車價拉高，結果造成曲高和寡車賣不掉，到頭來還必須降至「合理」價格求售，最終甚至還拖垮整個品牌而消失殆盡，車價高固然是為了成本及獲利問題，但如果不願以合理價格先將餅作大、增加銷售量，並維持經銷商服務量能的運作，那麼產品再好也是枉然，品牌也只能走入歷史。
再看看二輪市場，在我高中時入門50c.c.小綿羊大概2萬元不到，125c.c.速克達4萬元左右，還記得努力個打工(吃住都是家裡)幾個月就可擁有機車，或許有人會說這樣比較不公平，看看現在通膨與物價有多嚴重，而現在一台燃油機車動輒至少五、六萬元起跳，看似只比手機稍貴一些，但也算是一筆不少的費用，月薪3萬元的「東南西北漂者」少說要存個半年一年才有辦法購買來代步，但政府對法規的要求只高不低，從化油器變噴射、增加ABS、又要求酷炫的液晶儀表、還要配置LED照明、碟煞，同樣的也都需要錢，羊毛出在羊身上，總不能叫業者自己吞吧！所以現在的國民機種身價都不斐，舉例來說Yamaha Jog要6.7萬元，SYM WOO也要6萬元，Kymco GP125少說要5.7萬元，但自從GP125打出史上最低汰舊換新39,800元後，Jog和Woo也出招分別祭出49,800元、48,200元的對策，看來Kymco此舉果然引發其他品牌的大跟風，算是降低購置壓力，這也算是回歸國民車本意的絕招。這時可能也有人會酸GP車系「這麼老了便宜是應該」、「竟然可以賣這麼久」等，但人家德國VW第一代Beetle一賣就將近一甲子有人嘴嗎？甚至到今天成為不少玩家的收藏品，正因為理性消費者要的只是實用性、價格便宜、維修容易、省油又好養即可，所以這才是長青國民車能長期保有一定銷售規模的條件啊！
此外，台灣目前機車總數約1,400萬台，不僅創造出行動的便利性、還是庶民交通的重要幫手，更是相關服務維修業賴以生存的大補丸，在這麼多的車口數中KYMCO佔了約700萬輛左右，也就是約莫一半以上，每兩台車就有一台是KYMCO，走在路上看到、踢到的機率還真是高。也就是當你市場規模越大時，除了本身銷售的獲利外，後續維修服務才是真正撐起品牌壽命的那根樑柱。
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