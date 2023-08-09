名家論壇》錢震宇／民進黨害慘台灣

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馬政府時代的政務委員尹啟銘就曾經針對「2025非核家園」批評，如果依照民進黨這計畫執行，將產生嚴重的後果，包括缺電限電、人民增加負擔、二氧化碳（CO2）排放增加。如今看來預言一一實現，爽的是民進黨，因為他得到了權力及職位，最後苦的還是老百姓。
侯友宜國政顧問團召集人杜紫軍在侯友宜能源政策記者會上說了一段話，更是令人印象深刻。他說，2021年的518台灣發生了大停電，早在2014年8月，他擔任經濟部長在立法院的答詢，就說如果照2025非核家園的路走下去，2021年一定會缺電。果不其然2021年大停電之後，網民都稱他為「先知」。
杜紫軍說，「我不是先知，我是有良知而已」。因為能源是一個科學，能源的供需是可以計算出來的。當時他們就已經計算出來，在這種狀況下，到2021年一定會發生電力供應不足而產生缺電，這完全是基於一個良知，以及科學所計算出來的。
世界在變，核能已經是綠能趨勢，更是減碳能源之一，但民進黨還再硬ㄠ，到現在還在堅持非核家園，講白了就是不肯承認錯誤，也不願意面對當初以政治介入專業、刻意忽視科學，導致今天台灣電力短缺，台電虧損近4000億元，如恐將面臨破產的窘況。
為了掩蓋民進黨政策跳票的事實，賴清德只能用話術包裝，強調去年2022年，綠能發電已經高過核能發電，但再生能源根本達不到目標。何況再生能源的發電成本還是很高，太陽光電平均都是5、6塊以上，風力發電都6、7塊以上，這樣的情況之下，反映出來的電價當然就會比較高。
過去蔡英文曾說過「不漲電價」，經濟部長王美花說不會缺電，結果現在又缺電、又漲電價，更扯的是台電竟然快破產，這都是因為民進黨非核家園及躁進的再生能源政策所造成。
根據能源專家梁啟源計算，核一、核二除役之後，核電少了186億度，只能用燃氣替代，每度電因為燃氣的基礎台電會計成本只有3.4左右，但因為有中油補貼，如果把中油補貼都算在裡頭的話，那麼今年的虧損是707億，台電虧損2675億裡頭的707億，這個是跟廢核有關。今年會增加到1030億，到了2025年，會增加到1640億，這就是廢核的代價，這些錢都是全民買單。
侯友宜公布能源政策，清楚表態能源配比，馬上引來民進黨大肆抨擊。諷刺的是，這八年民進黨執政下來，能源不穩定是事實，燃煤燃氣不斷增加，拿民眾健康開玩笑，再生能源只被當成是民進黨攫取利益的管道，多少綠營高官權貴在做光電、綠能的生意，一步步掏空整個台灣的產業與環境。
缺乏理性的探討跟科學的驗證，能源就只剩下政治口水，兩極化的分法只會讓台灣已經脆弱的電力基載及油電價格每況愈下，而這一切對民進黨來說都沒有錢跟權來得重要，如果大家無法真正覺醒，還停留在反核迷思中，那未來真的堪慮。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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