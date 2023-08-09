▲ 較去年同期增 13.97%，宏佳騰公布前二季合併營收財報

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在內銷市場逐漸恢復信心的同時，宏佳騰對外銷市場前景也抱有樂觀態度。其卓越的製造品質贏得了眾多國際大廠的認可，繼續帶來豐厚的訂單。特別值得一提的是，在北美市場，宏佳騰受到知名沙灘車品牌BRP的青睞，被指定為Youth ATV代工生產廠商。這是繼Polaris和YAMAHA之後，又一個全球知名品牌尋求合作，不僅有力促進了宏佳騰品牌的國際化發展，也為未來開拓其他區域市場奠定了穩固基礎。除了在北美市場取得成功外，宏佳騰更計劃與韓國Bikebank公司展開合作。這項合作意味著宏佳騰將持續擴大在國際市場的影響力，並為公司帶來更多商機。
總體而言，宏佳騰在內外銷市場都有不錯的表現，其卓越的品質和與國際大廠的合作都彰顯了該公司在全球市場上的競爭力和發展潛力。這些積極的動向為宏佳騰的未來發展奠定了堅實的基礎。宏佳騰將持續挹注訂單，致力於技術創新和產品升級，為客戶提供更優質、更創新的車款，持續深耕在地，並積極拓展全球市場，實現更大的發展和成就。
宏佳騰 2023 年第二季財報比較表（單位千元）
|期間
2023
2022
YOY
2023
2022
YOY
1-6月
1-6月
%
4-6月
4-6月
%
|合併營收
721,455
1,739,936
-58.54
381,944
845,994
-54.85
|營業毛利
114,403
388,623
-70.56
64,891
186,809
-65.26
|毛利率
15.86
22.34
-29.01
16.99
22.08
-23.05
|稅後淨利
(39,318)
141,614
-127.76
10,207
67,307
-84.84
|每股稅後盈餘EPS (元)
(0.54)
1.94
-127.84
0.14
0.92
-84.76
年度
2023
2022
MOM(%)
YOY(%)
6月
117,212
310,045
40.48%
7月
303,522
266,309
158.95%
1-7月
1,024,977
2,006,245
-48.91