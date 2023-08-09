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Kymco 調升 GP125 生產量能，以滿足消費者需求！

▲ Kymco 調升 GP125 生產量能，以滿足消費者需求！
▲ Kymco 調升 GP125 生產量能，以滿足消費者需求！

2GameSome - 有車賞

KYMCO 感謝消費者對 GP125 的支持，針對來自市場上的高度需求，我們已經緊急調整生產規劃至最大產能，以因應每日來自全台不斷新增的大量訂單。KYMCO 保證將全力以赴滿足市場期待，讓活動期間訂購的消費者都在第一時間交車，我們懇請全國支持愛護 KYMCO 的消費者能夠體諒這段期間的耐心等候。

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KYMCO始終專注【最得我心】品牌理念的落實，在追求生產效率提昇的同時，我們更堅持將卓越品質做為最優先考量，這也是廣受市場歡迎與肯定的GP125能夠持續活躍至今的最重要因素。我們相信，每一台GP125都是全台「百萬通勤」最佳夥伴，而KYMCO也將一如既往竭誠為消費者提供最好的產品和服務。

光陽執行長柯俊斌指出：截至昨 (8) 日累積訂單量已超過萬台，光陽由衷感謝全台車主支持，目前也緊急調整產能來滿足市場銷售需求，盡量減少新車等候時間，希望能讓百萬通勤族盡早取車。
光陽執行長柯俊斌指出：截至昨 (8) 日累積訂單量已超過萬台，光陽由衷感謝全台車主支持，目前也緊急調整產能來滿足市場銷售需求，盡量減少新車等候時間，希望能讓百萬通勤族盡早取車。
針對每日新增的大量訂單需求，全台經銷商總代理親至產線現場為生產團隊應援，光陽也宣布全力加倍產能，保證於活動期間內訂購的消費者都能在第一時間交車，請消費者無須擔心，也提醒民眾別再觀望，越早下訂就能越早取到車！
針對每日新增的大量訂單需求，全台經銷商總代理親至產線現場為生產團隊應援，光陽也宣布全力加倍產能，保證於活動期間內訂購的消費者都能在第一時間交車，請消費者無須擔心，也提醒民眾別再觀望，越早下訂就能越早取到車！
全台經銷商總代理們親赴產線為生產團隊應援打氣，提供能量飲品慰勞產線夥伴努力提高產能，更由啦啦隊獻上滿滿活力演出，向辛苦加班的團隊們表達感謝！
全台經銷商總代理們親赴產線為生產團隊應援打氣，提供能量飲品慰勞產線夥伴努力提高產能，更由啦啦隊獻上滿滿活力演出，向辛苦加班的團隊們表達感謝！
【KYMCO GP125】地球史上最優惠專案活動詳情：

  • 活動期間：即日起至2023年8月31日
  • 優惠車款：GP125 鼓煞版
  • 史上最低價專案：39,800元 (現金購車)
 (GP125 鼓煞版建議空車價57,000元 - 購車金6,500元 - 加碼購車金4,400元 - 貨物稅減徵4,000元 - 環保署汰舊2,000元 - 廢車回收300元) (不含牌險)

全台經銷商總代理為慶祝GP125好評熱銷，自主集資邀請熱力四射的啦啦隊替光陽的生產大軍加油打氣，提振產線夥伴士氣！
全台經銷商總代理為慶祝GP125好評熱銷，自主集資邀請熱力四射的啦啦隊替光陽的生產大軍加油打氣，提振產線夥伴士氣！

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