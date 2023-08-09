Kymco 調升 GP125 生產量能，以滿足消費者需求！
KYMCO 感謝消費者對 GP125 的支持，針對來自市場上的高度需求，我們已經緊急調整生產規劃至最大產能，以因應每日來自全台不斷新增的大量訂單。KYMCO 保證將全力以赴滿足市場期待，讓活動期間訂購的消費者都在第一時間交車，我們懇請全國支持愛護 KYMCO 的消費者能夠體諒這段期間的耐心等候。
2GameSome - 有車賞
KYMCO始終專注【最得我心】品牌理念的落實，在追求生產效率提昇的同時，我們更堅持將卓越品質做為最優先考量，這也是廣受市場歡迎與肯定的GP125能夠持續活躍至今的最重要因素。我們相信，每一台GP125都是全台「百萬通勤」最佳夥伴，而KYMCO也將一如既往竭誠為消費者提供最好的產品和服務。
【KYMCO GP125】地球史上最優惠專案活動詳情：
(GP125 鼓煞版建議空車價57,000元 - 購車金6,500元 - 加碼購車金4,400元 - 貨物稅減徵4,000元 - 環保署汰舊2,000元 - 廢車回收300元) (不含牌險)
- 活動期間：即日起至2023年8月31日
- 優惠車款：GP125 鼓煞版
- 史上最低價專案：39,800元 (現金購車)