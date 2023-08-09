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《跨界玩家》賣命當替身！破10億豪華GT-R車隊「全球賽車場」實拍

▲賽車手揚馬登伯勒為《GT：跨界玩家》賣命當替身，本片集結價值破10億元的豪華GT-R車隊，在全球賽車場實地拍攝。（圖／索尼）
▲賽車手揚馬登伯勒為《GT：跨界玩家》賣命當替身，本片集結價值破10億元的豪華GT-R車隊，在全球賽車場實地拍攝。（圖／索尼）

記者黃雅琪/綜合報導

電影《GT：跨界玩家》改編自真實事件，描述年僅19歲的《跑車浪漫旅》電競玩家揚馬登伯勒，從臥室裡的電玩宅男，跨界成為職業賽車手的驚奇之旅。本片集結價值超過10億元的經典賽車，橫跨全球賽車場實地拍攝，揚馬登伯勒更為此充當替身車手，賣命演出。

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▲大衛哈伯（左）在《GT：跨界玩家》飾演GT學院的教練傑克。（圖／索尼）
▲大衛哈伯（左）在《GT：跨界玩家》飾演GT學院的教練傑克。（圖／索尼）
為了拍攝一部讓觀眾熱血沸騰的「新世代賽車」電影，南非導演尼爾布洛姆坎普堅持，所有的動作戲都必須實地拍攝，讓飾演教練的大衛哈伯大開眼界：「我完全沒料到我們會進到賽車裡拍攝，在真實的國際賽道飆車，並且在維修站裡練習換輪胎和打氣。我真的搭直升機到賽車上方9公尺的地方盤旋，這次的拍攝就是這麼激烈，大家都為了這部電影冒險犯難。」

劇組集結65台經典賽車，總價值超過新台幣10億元，包括：Nissan GT-R Nismo GT3、Lamborghini Huracan GT3、Ferrari 488 GT3 EFO、McLaren 720S GT3、Porsche 911 GT3 R、Audi R8 LMS GT3等令車迷興奮不已的車款，並跑到斯洛伐克賽道、杜拜賽車場、布達佩斯的匈格羅寧賽道、奧地利的紅牛賽道，以及人稱「綠色地獄」的德國紐柏林賽道拍攝，橫跨全球的賽車製作規模，堪稱史無前例。

▲奧蘭多布魯（左）在《GT：跨界玩家》飾演行銷總監丹尼。（圖／索尼）
▲奧蘭多布魯（左）在《GT：跨界玩家》飾演行銷總監丹尼。（圖／索尼）
除了在駕駛艙內使用與《捍衛戰士：獨行俠》一樣的攝影機系統之外，為了捕捉演員在時速225公里飆速中的畫面，劇組特別在車頂打造一個副艙，讓特技車手能夠在這個空間裡操控賽車，而這位身負重任的人就是揚馬登伯勒，他在電影中擔任男主角亞契馬德維的替身駕駛，為飾演自己的演員捨身賣命，呈現出最真實的驚險畫面。

▲電影《GT：跨界玩家》「賽車體驗組」，在美麗華大直影城提供給民眾感受競速快感。（圖／索尼）
▲電影《GT：跨界玩家》「賽車體驗組」，在美麗華大直影城提供給民眾感受競速快感。（圖／索尼）
在經歷數月的魔鬼訓練之後，男主角亞契馬德維對於自己的賽車天分笑道：「我向所有的職業賽車手致上最高的敬意，但是我真的不是賽車手的料，蜷曲在狹窄悶熱的駕駛艙內，幽閉恐懼讓我感到一直想吐。除此之外你必須全神貫注，並且在毫秒之間做出正確的反應，一場賽事就能讓你流掉3公升的汗，這非常令人焦慮，所以真的先不要！」

現在觀眾也有機會親自體驗賽車手在駕駛艙中的緊張時刻，索尼影業特別在美麗華大直影城6樓設置2座賽車體驗組，讓民眾能夠完全沉浸在《跑車浪漫旅7》的刺激賽道上，更有機會抽中PlayStation®5 PULSE 3D™無線耳機組。《GT：跨界玩家》將於8月18日至20日上映口碑場、8月23日全台熱映。


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