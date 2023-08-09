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BMW 5系列變長了！豪華程度跟7系列一樣 中國市場就是有特權

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

中國市場特別喜愛轎車車款，即便全球都在流行休旅車，但在這邊轎車還是主流產品，另外一個特別的地方就是他們喜歡長軸車型，任何車輛擁有長軸特色就會賣得比較好一點，現在全新的5系列以及i5在當地發表了，不意外地軸距更長，而內裝部分更是直接跟上了旗艦7系列的腳步，擁有31.3吋的8K螢幕真的是太奢華了。

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全新5系列、i5在中國市場發表，軸距變長的情況下，後座更擁有媲美7系列的奢豪配置。
全新5系列、i5在中國市場發表，軸距變長的情況下，後座更擁有媲美7系列的奢豪配置。
現在中國BMW尚未揭露該地市場的5系列以及i5的相關數據，但我們很明顯地可以從外觀就知道他已經加長，目前全球市場當中的5系列在今年5月底的時候進行發表，該輛車擁有2,995mm的軸距，而中國市場上一代的長軸5系列軸距是3,105mm，比起常規版本的車型還要多了130mm，因此這次推出的大改款5系列軸距超過3.1米似乎是肯定的，這當然也對車室內的空間表現有著明顯的影響。

上圖為這一代全球規格的5系列車款，下圖為中國規格的5系列，明顯看得出來軸距更長了。
上圖為這一代全球規格的5系列車款，下圖為中國規格的5系列，明顯看得出來軸距更長了。
而從外觀上來看，可以發現後門明顯地加長了，而且在C柱上還可以看到一個「5」的徽飾，象徵著5系列車款，這是常規的5系列所看不到的，這個徽飾在非純電車型上將會發出白光，而如果是純電i5將會是藍光，如此一來將可以輕鬆辨認這輛車是否為純電車款，而i5在充電時這個徽飾還會出現燈光脈動，5系列這輛車在內外的燈光部分下足功夫，在上下車時將會有迎賓表演，彰顯中國人喜愛的誇張情境。

後座有著旗艦7系列才有的31.3吋8K螢幕，搭配環繞音響組成令人喜愛的獨立電影院氣息。
後座有著旗艦7系列才有的31.3吋8K螢幕，搭配環繞音響組成令人喜愛的獨立電影院氣息。
加長的軸距可以讓駕乘客更容易上下車，而後排的腿部空間也將會有所增加，令人驚豔的是他配置上了旗艦7系列才有的31.3吋8K螢幕，搭配上Bowers & Wilkins鑽石環繞音響系統，整個後座就變成了私人電影院，而四區恆溫空調、雙色內裝配置在這輛車上也看得到，應該只差按摩座椅這輛車就擁有完美後座了，而相信許多中國買家會因為這些額外的奢豪配備而選購這輛車，畢竟更便宜的價格就可以享受7系列的奢豪，誰能拒絕呢？

C柱上有著特殊的「5」徽飾，這在常規車型上看不到，而且還會發光。
C柱上有著特殊的「5」徽飾，這在常規車型上看不到，而且還會發光。
目前中國市場的5系列以及i5將會在瀋陽的工廠進行生產，這個工廠由華晨寶馬合資公司營運，當然在該工廠生產的所有車輛都是供給給中國市場的，現在5系列在中國總銷量也突破200萬大關，2020~2022年的總銷量更是達53萬輛，而現在的長軸5系列將會讓BMW在高級豪華轎車市場有著更好的發展，並且有著強大的戰力來面對賓士長軸E-Class車款。

雖然軸距拉長了一些，但是整體比例上依舊好看，也展現出豪華之姿。
雖然軸距拉長了一些，但是整體比例上依舊好看，也展現出豪華之姿。
內裝鋪陳部分同樣有著奢豪感受，前座也可以發覺滿滿的高級用料。
內裝鋪陳部分同樣有著奢豪感受，前座也可以發覺滿滿的高級用料。
不只是座椅面料相當豪華，中央扶手也可以看到Crafted Clarity全手工打磨玻璃元素。
不只是座椅面料相當豪華，中央扶手也可以看到Crafted Clarity全手工打磨玻璃元素。
相信全新的5系列以及i5將會在中國豪華轎車市場上開出亮麗的成績表現。
相信全新的5系列以及i5將會在中國豪華轎車市場上開出亮麗的成績表現。

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