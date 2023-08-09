BMW 5系列變長了！豪華程度跟7系列一樣 中國市場就是有特權

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現在中國BMW尚未揭露該地市場的5系列以及i5的相關數據，但我們很明顯地可以從外觀就知道他已經加長，目前全球市場當中的5系列在今年5月底的時候進行發表，該輛車擁有2,995mm的軸距，而中國市場上一代的長軸5系列軸距是3,105mm，比起常規版本的車型還要多了130mm，因此這次推出的大改款5系列軸距超過3.1米似乎是肯定的，這當然也對車室內的空間表現有著明顯的影響。
而從外觀上來看，可以發現後門明顯地加長了，而且在C柱上還可以看到一個「5」的徽飾，象徵著5系列車款，這是常規的5系列所看不到的，這個徽飾在非純電車型上將會發出白光，而如果是純電i5將會是藍光，如此一來將可以輕鬆辨認這輛車是否為純電車款，而i5在充電時這個徽飾還會出現燈光脈動，5系列這輛車在內外的燈光部分下足功夫，在上下車時將會有迎賓表演，彰顯中國人喜愛的誇張情境。
加長的軸距可以讓駕乘客更容易上下車，而後排的腿部空間也將會有所增加，令人驚豔的是他配置上了旗艦7系列才有的31.3吋8K螢幕，搭配上Bowers & Wilkins鑽石環繞音響系統，整個後座就變成了私人電影院，而四區恆溫空調、雙色內裝配置在這輛車上也看得到，應該只差按摩座椅這輛車就擁有完美後座了，而相信許多中國買家會因為這些額外的奢豪配備而選購這輛車，畢竟更便宜的價格就可以享受7系列的奢豪，誰能拒絕呢？
目前中國市場的5系列以及i5將會在瀋陽的工廠進行生產，這個工廠由華晨寶馬合資公司營運，當然在該工廠生產的所有車輛都是供給給中國市場的，現在5系列在中國總銷量也突破200萬大關，2020~2022年的總銷量更是達53萬輛，而現在的長軸5系列將會讓BMW在高級豪華轎車市場有著更好的發展，並且有著強大的戰力來面對賓士長軸E-Class車款。