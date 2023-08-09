BMW E30 M3即將重生 Gunther Werks打造極致限量經典車款
大家應該都聽過Gunther Werks這個知名的改裝車廠，畢竟他們經手過許多經典的保時捷，尤其是氣冷保時捷911，不過現在他們暫時停止改裝Porsche 911車款，將目標轉往了另一個相當經典的代表，那就是BMW E30 M3，這輛車本來就已經非常昂貴，現在他們所打造的輕量化限量版應該會將售價推高到非常恐怖的境界。
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對於車迷來說BMW M3是迷人的性感尤物，不論是哪一代的M3都可以激起車迷熱情，而過去幾年E30車款開始受到歡迎，這輛80年代末期的車輛越來越受到喜愛，價格也不斷水漲船高，E30 M3更是讓人難以親近，一輛狀況好的E30 M3沒有兩百萬台幣恐怕買不到，而現在Gunther Werks將要出手重新打造這輛經典又昂貴的車。
照片中的車款配置了Vorsteiner輪圈，這並不奇怪，畢竟兩家公司都由Peter Nam所創立，但是除了這個之外的修改讓人感到好奇，因為貼文內並沒有真的說到這輛車改了什麼，不過透過貼文的Hashtag標籤可以略知一二，包括了碳纖維、馬力重量比、手工製作、限量版本，以上這些都讓性能迷們感到興奮，而關於更詳細的規格內容可能要等到他們真的做出這輛車才知道了。