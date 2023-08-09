南部重大建設成箭靶？林俊憲：不配擁有或鄉下就該有鄉下的樣子

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林俊憲舉例，就以台南沙崙綠能智慧科學城來說，這個地點的發展脈絡很清晰，先有高鐵的交通便利性、引入學術機構進駐，然後形成周邊產業聚落，最後才是住宅建設。以全國高鐵站周邊開發來比較，不像竹北和青埔一開始就是以住商為主的新市鎮規劃，沙崙要做的是形成科技產業廊帶，創造經濟產值而不只是容納人口，這才是前瞻投資43億元的原因。
林俊憲表示，自己擔任立委以來南來北往，台南高鐵站幾乎是最常去的地方，因此從高鐵剛開通一片荒草蔓蔓到現在見證沙崙開始蓋起一棟棟極富未來感的建築，就像青春期的孩子，還未完全成熟、但未來無限可期。其中或許有部分工程未臻完美，那就虛心檢討盡快改善，但絕不能接受台南的下一個產業重鎮被抹黑，「就像他們對待高雄的前鎮漁港一樣」。
林俊憲認為，北部發展已趨飽和是事實；北部數十年來獲得較多的資源挹注也是事實，但南部人不會因此指責北部花多少錢蓋了什麼，市場漏水、磁磚剝落，那是北部的民代該監督的事。如今南部現在才要迎來轉型期，晚了北部數十年，尤其近年缺工缺料和通膨讓建設更加困難。他不奢求獲得支持，只求不要再抹黑公共建設，否則只會越來越少廠商敢施作政府工程，全國都一起受害。
林俊憲表示，無論台北還是哪裡的民代，願意不遠千里來台南指教，他甚至可以一起陪同，告訴他們這裡幾年來發生多大變化，但也要麻煩這些人很清楚的說出來，覺得什麼建設不該做、什麼建設叫浪費，質疑南部是否不配擁有更好的基礎建設，「還是鄉下就該有鄉下的樣子？」
最後林俊憲說，南部人沒有要對抗北部人，也沒辦法投台北的票，只是想發展家鄉而已，但仍歡迎多來南部走走看看，見識這裡的好客與熱情，或許就不會有那麼多偏見了。