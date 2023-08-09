【車勢星聞】電影《GT：跨界玩家》真實主角充當替身車手，征服世界各地知名賽道

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為了拍攝一部讓觀眾熱血沸騰的新世代賽車電影，導演尼爾布洛姆坎普堅持所有的動作戲都必須實地拍攝，這也讓飾演教練的大衛哈伯著實大開眼界：「我完全沒料到我們會進到真實的賽車裡拍攝，且在真實的國際賽道飆車，並且在Pit維修站裡練習換輪胎和打氣。我真的搭直升機到賽車上方9公尺的地方盤旋，這次的拍攝就是這麼激烈，大家都為了這部電影冒險犯難。」劇組集結了65台總價值超過10億新台幣的經典賽車，包括Nissan GT-R Nismo GT3、Lamborghini Huracan GT3、Ferrari 488 GT3 EFO、McLaren 720S GT3、Porsche 911 GT3 R及Audi R8 LMS GT3等車款，跑遍斯洛伐克賽道、杜拜賽車場、布達佩斯的匈格羅寧賽道、奧地利的紅牛賽道，以及人稱「綠色地獄」的德國紐柏林賽道拍攝，橫跨全球。
除了在駕駛艙內使用與《捍衛戰士：獨行俠》一樣的攝影機系統之外，為了捕捉演員在時速225km/h飆速中的畫面，劇組特別在車頂打造一個副艙，讓特技車手能夠在這個空間裡操控賽車，而這位身負重任的秘密武器就是揚馬登伯勒本人，他在電影中擔任男主角亞契馬德維的替身駕駛，為飾演自己的演員捨身賣命，呈現出最真實的驚險畫面。至於在經歷這幾個月的魔鬼訓練之後，男主角亞契馬德維對於自己的賽車天份笑道：「我向所有的職業賽車手致上最高的敬意，但是我真的不是賽車手的料，捲曲在狹窄悶熱的駕駛艙內，幽閉恐懼讓我感到一直想吐。除此之外你必須全神貫注，並且在毫秒之間做出正確的反應，一場賽事就能讓你流掉3公升的汗，這非常令人焦慮，所以真的先不要哈哈！」現在觀眾也有機會親自體驗賽車手在駕駛艙中的緊張時刻，索尼影業特別在美麗華大直影城6樓設置2座賽車體驗組，讓民眾能夠完全沉浸在《跑車浪漫旅7》的刺激賽道上，更有機會抽中PlayStation®5 PULSE 3D™ 無線耳機組。電影《GT：跨界玩家》將於2023年8月18日至20日上映口碑場，8月23日全台上映。