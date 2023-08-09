赴屏東參加「主流民意大聯盟」　郭台銘：台灣命運不能被政黨壟斷

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約7點40分郭台銘入場，沿路上不少支持者給予熱情讚聲，紛紛搶著與郭台銘握手。從入場處到舞台，短短一段路郭走了近40分鐘，顯現其高人氣不減，台下也不斷喊出「郭台銘選總統」口號。
郭台銘致詞時表示，今天現場來了很多鄉親好朋友，台灣阿銘非常的感動，大家來這支持主流民意大聯盟，心中只有一個願望，希望台灣明天會更好，中華民國未來更好。郭台銘說，民進黨完全執政8年，兩岸兵兇戰危、經濟急速衰退，年輕人要面對戰爭，百姓賺不到錢、農產品產銷失靈，老百姓只有苦不堪言。
郭台銘提到，民意調查顯示，接近65%台灣人希望下架民進黨換人做做看，每3人就有2人希望民進黨下台，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望，這是台灣主流民意，也是台灣人的願望。他強調，只有大家團結合作，組成主流民意大聯盟，呼應人民的期待推出最好人選，在總統與立委選舉徹底下架民進黨，台灣才有希望，中華民國才有未來。
「台灣阿銘今天站出來，就是要團結大家，結合所有在野力量，組成主流民意大聯盟，讓民進黨再輸一遍，要民進黨回家好好反省」郭台銘指出，台灣命運絕對不能被政黨壟斷，台灣命運也絕不能被政客綁架，「台灣人民希望改變，改變帶給人民希望。」
最後，郭台銘表示，民意大於黨意、公利大於私利，政黨不能做的就讓台灣阿銘來做，他為人民發聲為大家做事情，用具體行動促成主流民意大勝利。