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赴屏東參加「主流民意大聯盟」　郭台銘：台灣命運不能被政黨壟斷

▲郭台銘今下屏東出席首場「主流民意大聯盟」說明會，他致詞時提到要結合所有在野力量，組成主流民意大聯盟，並喊話台灣命運不能被政黨壟斷、政客綁架，「政黨不能做的讓台灣阿銘來做。」（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲郭台銘今下屏東出席首場「主流民意大聯盟」說明會，他致詞時提到要結合所有在野力量，組成主流民意大聯盟，並喊話台灣命運不能被政黨壟斷、政客綁架，「政黨不能做的讓台灣阿銘來做。」（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者翁子竣／台北報導

鴻海創辦人郭台銘角逐國民黨總統初選失利後，仍不斷勤走地方累計政治能量，為宣布獨立參選埋下伏筆。對此，郭台銘今（9）日晚間南下屏東，出席首場「主流民意大聯盟」說明會，現場踴躍逾2萬名支持者到場響應。郭致詞時提到，他今天站出來，就是要結合所有在野力量，組成主流民意大聯盟。他也喊話台灣命運不能被政黨壟斷、政客綁架，「政黨不能做的讓台灣阿銘來做。」

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郭台銘今上午與日本前首相麻生太郎短暫碰面後，於同日晚間前往屏東縣仁愛國小前，參加由屏東縣國民黨籍議長周典論舉辦的首場主流民意大聯盟說明會，向外界闡述政治理念。約7點30分時，現場就宣布參與民眾達到2萬人，出席人員則包括國民黨議員盧玟欣、無黨籍縣議員潘連周、國民黨議會黨團書記長曹義雄及國民黨縣議員王景山等人。

約7點40分郭台銘入場，沿路上不少支持者給予熱情讚聲，紛紛搶著與郭台銘握手。從入場處到舞台，短短一段路郭走了近40分鐘，顯現其高人氣不減，台下也不斷喊出「郭台銘選總統」口號。

郭台銘致詞時表示，今天現場來了很多鄉親好朋友，台灣阿銘非常的感動，大家來這支持主流民意大聯盟，心中只有一個願望，希望台灣明天會更好，中華民國未來更好。郭台銘說，民進黨完全執政8年，兩岸兵兇戰危、經濟急速衰退，年輕人要面對戰爭，百姓賺不到錢、農產品產銷失靈，老百姓只有苦不堪言。

郭台銘提到，民意調查顯示，接近65%台灣人希望下架民進黨換人做做看，每3人就有2人希望民進黨下台，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望，這是台灣主流民意，也是台灣人的願望。他強調，只有大家團結合作，組成主流民意大聯盟，呼應人民的期待推出最好人選，在總統與立委選舉徹底下架民進黨，台灣才有希望，中華民國才有未來。

「台灣阿銘今天站出來，就是要團結大家，結合所有在野力量，組成主流民意大聯盟，讓民進黨再輸一遍，要民進黨回家好好反省」郭台銘指出，台灣命運絕對不能被政黨壟斷，台灣命運也絕不能被政客綁架，「台灣人民希望改變，改變帶給人民希望。」

最後，郭台銘表示，民意大於黨意、公利大於私利，政黨不能做的就讓台灣阿銘來做，他為人民發聲為大家做事情，用具體行動促成主流民意大勝利。

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