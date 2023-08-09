拋體育「三大政見」　郭台銘高呼：為台灣打造下一個黃金三十年

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郭台銘致詞表示，屏東縣是農業大縣，更是體育與運動大縣，棒球有倪福德、羅家人、潘威倫、潘武雄及永遠的教官曾紀恩、林俊義等，都是屏東之光。
話鋒一轉，郭台銘批評，過去政府忽視體育發展，她認為應支持經濟體育、全民體育、擴大體育消費，並全面提升台灣體育與運動風氣。因此，郭台銘提出三大主張，一、3到8歲兒童，發放體育運動禮金、9歲至18歲學生，發放體育賽事禮金。
二、修改過時法令規章，擴大租稅減免，培養企業培育選手經營球隊；三、充實體育館設備，提供運動選手職涯規劃，中央編預算，讓運動成為人民生活一部分，讓所有運動員無後顧之憂為國爭光。
郭台銘強調，從0到6歲國家養、金門和平宣言、能源及教育、經濟、科技等政見，「台灣阿銘努力打拼只有一個目標，就是要為台灣中華民國打造下一個黃金的三十年。」郭說，深信一個人走得快、一群人走得遠，相像同行的道路上沒那麼多敵人，台灣阿銘參與每個活動，提出的每個主張，都是在回應廣大基層民意，號召促成主流民意大聯盟。
郭台銘也預告，今天選擇從台灣最南端的屏東開始出發，未來他仍將深入基層，走遍台灣每塊土地、每個縣市傾聽民眾聲音，做出符合民眾的期待，並全力促進兩岸和平、經濟繁榮、政治清廉、國家安全、社會和諧與人民安和樂利，讓這塊土地快樂的成長，用具體行動，促成主流民意大團結、大勝利。