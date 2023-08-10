別說慶記 BMW 7 Series/i7 Protection防彈車就連手榴彈也不怕
BMW 7系列搭載品牌最新最先進科技且最豪華的車型，當然也成為許多層峰買家的喜愛，但對於部分人仕來說除了豪華舒適還有防護需求，對此BMW就推出7 Series/i7 Protection 裝甲防護車。
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7系列身為BMW旗艦車型自當也搭載品牌最先進且擁有最豪華的配置，尤其在那3,215mm軸距與豪華總裁座椅下還配置31.3吋4K螢幕，使其讓買家能舒適的在後座欣賞影片，但對於部分買家與政務官員除豪華舒適外還有防護的需求，當然不是一般車輛的安全配備，而是具備防彈能力的防護。
對此BMW就推出7 Series/i7 Protection裝甲防護車，在外觀上7 Series/i7 Protection裝甲防護車與一般7系列並無不同，但車身、車頂與車底都採用裝甲鋼材製成，車窗玻璃也改成VR9等級的防彈玻璃，而所配置的20吋存胎也配有防爆環，即使失壓也能以時速80km/h繼續行駛，在各種裝甲防護下7 Series/i7 Protection裝甲防護車別說子彈，就連無人機炸彈或手榴彈等攻擊都能抵擋。
動力方面7 Series Protection搭載4.4升V8渦輪引擎具有530hp最大馬力輸出，而燃油車型還配備自行密封油箱，避免因燃料外洩而引發危險。而i7 Protection則是M70 xDrive車型具有544hp馬力。7 Series/i7 Protection裝甲防護車將會在9月的慕尼黑車展亮相，預計年底可交車。