霍建華低調寵妻！守護10年才告白說愛　無條件現身林心如新劇

未來少女／日光之橙紀律嚴明忌遲到！MUGEN製作人：要學會尊重

▲MUGEN公司希望「日光之橙」成員們紀律嚴明、尊重專業，左起為Phoebe、宥彤、Bonnie、Ashlee、Cherry、鄭玉歆、閃閃、Xiyeon、麻由。（圖／記者葉政勳攝）
▲MUGEN公司希望「日光之橙」成員們紀律嚴明、尊重專業，左起為Phoebe、宥彤、Bonnie、Ashlee、Cherry、鄭玉歆、閃閃、Xiyeon、麻由。（圖／記者葉政勳攝）

記者江芷稜/專訪

每家娛樂經紀公司擁有不同文化，訓練偶像團體成員的過程也有不同考量，有人重視飲食控制，要求外型體重有嚴格標準，有人則苦心婆心設禁愛令，希望成員心無旁騖，MUGEN執行副總、「日光之橙」總製作人謝守勤（克林）透露，公司通常是以協助心態希望成員們都能有開心的訓練過程，最注重的是藝人們的專業紀律，包括對工作人員的尊重、不能遲到影響訓練時間，在課堂上都會有小老師幫忙記錄扣分數，如果遲到兩次以上，下次就無法登台表演。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲郭書瑤（中）與日光之橙合作。（圖／踢帕娛樂提供）
▲郭書瑤（中）與日光之橙合作導師賽。（圖／踢帕娛樂提供）
「如果因為遲到無法上台，小朋友會覺得受到責罰，但這是大家都要遵守的規範，若這樣失去一個戰力，讓我們表演無法更好看，其實是團隊的損失。」

由於日光之橙的成員目標明確、自我要求高，因此生活很自律，MUGEN對飲食、戀愛沒有強制規定，「談戀愛是很正常的事情，沒有干涉與限制，但要拿捏重心，如果影響工作我們就會協助她，成員每天要回報體重，不會刻意限制，公司會提供符合營養的菜單，希望她們不要用激烈手段減重，如果真的太誇張的話不用看數字，光看外表就知道」。 

克林說，女團是團體活動，更重視的是紀律，工作期間如果有違規的話，包括訓練、表演時遲到、準備時滑手機就會計點，兩點的話就休息一次無法上台，「我們很重視工作、上課準時，這是專業的表現，我們沒辦法接受遲到，小朋友會覺得受到責罰，其實這是大家都要遵守的規範，若這樣失去一個戰力，讓我們表演無法更好看，這不是懲罰團員，其實是團隊的損失，看手機代表妳不夠專注，對工作人員沒有該有的禮貌」。

▲日光之橙的總製作人克林希望9位少女透過《未來少女》找到自己的定位。前為鄭玉歆、第二排左起為Cherry、Ashlee、宥彤、第三排左起為Phoebe、Bonnie、麻由，最後一排左起為Xiyeon、閃閃。（圖／MUGEN提供）
▲日光之橙的總製作人克林希望9位成員曜懂得尊重老師。前為鄭玉歆、第二排左起為Cherry、Ashlee、宥彤、第三排左起為Phoebe、Bonnie、麻由，最後一排左起為Xiyeon、閃閃。（圖／MUGEN提供）
「她們得到深刻的體會，對我們管理上來說也是好事，每次叮嚀的注意事項不是隨便說說，尊重這兩個字很重要，做任何事都要站在對方立場去思考。」

由於韓籍舞蹈老師的關係，日光之橙成員曾經一起去朝聖韓團iKON在台灣的演唱會，曬出私下合照引起歌迷熱議，成員最後道歉平息風波。克林緩頰表示，這件事教會了女孩們學會尊重，參加演唱會要尊重主辦單位、更要尊重觀眾，「她們得到深刻的體會，對我們管理上來說也是好事，每次叮嚀的注意事項不是隨便說說，尊重這兩個字很重要，做任何事都要站在對方立場去思考」。

▲Bonnie是日光之橙隊長，負責穩定軍心。（圖／MUGEN提供）
▲Bonnie是日光之橙隊長，負責穩定軍心。（圖／MUGEN提供）
韓籍製作統籌Kim老師在專業表演上要求嚴格，總製作人克林則是扮演協助角色，加上女經紀人當潤滑劑居中協調，滿足日光之橙成員各層面的不同需求，克林像是正能量的心靈導師，他鼓勵每個成員比賽的過程都是學習，會讓大家進步，每次評比也會讓成員參與歌詞、編舞，而不是純粹表演就好，雖然年紀小小，每個成員都為團隊著想，想盡辦法讓成品更好，這套結合黑臉白臉、剛柔並濟的管理方式，克林認為非常奏效。

未來少女數位收藏卡七夕限定版，浪漫發售中　👉 https://bean.fun/HA7GG

未來少女專訪／曾擠入《青春有你2》A班！日光之橙鄭玉歆曝心聲

未來少女專訪／幽靈水晶解鎖！簡芝婷、AKB48子瑄甜美風驚喜現身

未來少女專訪／緋紅魅影襲來！HUR利善榛、連穎喊：見證我們蛻變

未來少女專訪／黑曜精靈紫嫣與韓菲關係曝光！Emma參演李敏鎬新劇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀