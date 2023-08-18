未來少女／日光之橙紀律嚴明忌遲到！MUGEN製作人：要學會尊重

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由於日光之橙的成員目標明確、自我要求高，因此生活很自律，MUGEN對飲食、戀愛沒有強制規定，「談戀愛是很正常的事情，沒有干涉與限制，但要拿捏重心，如果影響工作我們就會協助她，成員每天要回報體重，不會刻意限制，公司會提供符合營養的菜單，希望她們不要用激烈手段減重，如果真的太誇張的話不用看數字，光看外表就知道」。
克林說，女團是團體活動，更重視的是紀律，工作期間如果有違規的話，包括訓練、表演時遲到、準備時滑手機就會計點，兩點的話就休息一次無法上台，「我們很重視工作、上課準時，這是專業的表現，我們沒辦法接受遲到，小朋友會覺得受到責罰，其實這是大家都要遵守的規範，若這樣失去一個戰力，讓我們表演無法更好看，這不是懲罰團員，其實是團隊的損失，看手機代表妳不夠專注，對工作人員沒有該有的禮貌」。
「她們得到深刻的體會，對我們管理上來說也是好事，每次叮嚀的注意事項不是隨便說說，尊重這兩個字很重要，做任何事都要站在對方立場去思考。」
由於韓籍舞蹈老師的關係，日光之橙成員曾經一起去朝聖韓團iKON在台灣的演唱會，曬出私下合照引起歌迷熱議，成員最後道歉平息風波。克林緩頰表示，這件事教會了女孩們學會尊重，參加演唱會要尊重主辦單位、更要尊重觀眾，「她們得到深刻的體會，對我們管理上來說也是好事，每次叮嚀的注意事項不是隨便說說，尊重這兩個字很重要，做任何事都要站在對方立場去思考」。
韓籍製作統籌Kim老師在專業表演上要求嚴格，總製作人克林則是扮演協助角色，加上女經紀人當潤滑劑居中協調，滿足日光之橙成員各層面的不同需求，克林像是正能量的心靈導師，他鼓勵每個成員比賽的過程都是學習，會讓大家進步，每次評比也會讓成員參與歌詞、編舞，而不是純粹表演就好，雖然年紀小小，每個成員都為團隊著想，想盡辦法讓成品更好，這套結合黑臉白臉、剛柔並濟的管理方式，克林認為非常奏效。
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