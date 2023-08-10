虎航終於賣新千歲了！今10:00開搶2199元 亞航優惠剩4天
繼父親節賣飛曼谷促銷票之後，台灣虎航也針對飛北海道航班推出冬季航班第五波促銷，僅有兩日促銷期，今(10)日10:00開賣，包含飛新千歲（札幌），單程未稅2199元起。另外，亞航針對幾個亞洲國家推促銷票，促銷到8月13日，意即僅剩最後4日，最便宜的是台北/高雄飛菲律賓馬尼拉，未稅價僅488元。
記者葉盛耀/綜合報導
台灣虎航第五波冬季航班優惠，將於今(10)日10:00開賣，優惠至8月11日23:59為止。可預訂搭乘期間為2023年10月29日 ~ 2024年3月30日。台北-札幌 單程未稅2,199元起、台北-旭川 單程未稅3,299元起、台北-函館 單程未稅3,299元起。
看似2000多元價格彷彿未很低價，但是相較去年虎航開航新千歲時的促銷價3399元，已是降價許多。且這些航班時間幾乎都是早去午回，屬漂亮的時間。昨(9)日晚間台灣虎航臉書貼文一公布，網友們紛紛留言「終於有北海道了」、「終於等到新千歲了」，看來，虎迷們可以在年尾與明年初搭乘虎航去北海道看雪、滑雪了。
另外，亞洲航空（AirAsia）也推出東南亞的促銷票，優惠期限即日起至2023年8月13日，即僅剩4天。可預訂出發時間為2023年8月21日~2023年12月20日，且最低的竟只488元，即是台北/高雄直飛菲律賓馬尼拉，單程未稅488元起。另外台北/高雄直飛吉隆坡，單程未稅1160元起；台北直飛曼谷、清邁，單程未稅1050元起；台北飛宿霧，單程單程未稅988元起。