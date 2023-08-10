變天後累虧有望轉盈？新光金7月大賺55.51億 早盤股價一度漲逾3%
新光金控今（2023）年6月股東會改選，在經營權變天後，7月獲利繳出亮眼成績。根據新光金公布自結7月單月稅後賺55.51億元，不僅較6月續成長逾7成，累計虧損也縮小剩6.44億元，市場預期若沒意外，最快8月累虧有機會轉盈，擺脫金控唯一虧損的窘境，並步入成長軌道。而新光金股價也到激勵，今日早盤一度漲逾3%，重回面額10元之上，來到10.05元，目前在9.83元盤整，還有1%以上漲幅。
記者顏真真／台北報導
根據新光金公布的自結數據，7月稅後盈餘55.51億元，創下2020年7月之以來的單月新高，也讓新光金從上半年累積虧損61.95億元，至7月累計虧損縮小至6.44億元，每股虧損0.05元，8月更有機會轉虧為盈。
至於各子公司獲利表現，其中新光人壽今年前7月在經歷4個月虧損後，6、7月獲利都回到正數，7月稅後賺了44.37億元，只是今年累積虧損仍有67.5億元待努力，每股稅後虧損 0.92元，。此外，新光金第二大獲利來源則是來自新光銀行，7月賺7.16億，較去年同期8.3億元略少，而累計前7月獲利42.18億元，年成長5%，每股稅後盈餘0.85元
對於7月獲利表現佳，新光金發言人林宜靜對外表示，主要是新台幣7月貶近2.95角，減輕新光人壽在傳統避險上的成本壓力，加上7月又是股息旺季，有比較多的股息進帳，而7月股票部位也有逢高調節，取得資本利得，而新台幣走勢仍是關鍵，匯率將極大程度影響壽險損益。
而隨著7月單月獲利創下3年新高，加上累計虧損有機會在8月轉盈，新光金股價今日也開高走高，一度重回面額10元之上，來到10.05元，漲逾3%，目前又回到面額之下，在9.83元盤整，漲幅仍有1%以上。