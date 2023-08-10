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工讀生轉正職升餐廳經理　「年薪百萬」不輸科技新貴

▲餐飲界徵才結構發生變化，今年Q1轉為「兼職占42%、正職占58%」，正職已超越兼職。（示意圖，非新聞當事人／乾杯提供）
▲餐飲界徵才結構發生變化，今年Q1轉為「兼職占42%、正職占58%」，正職已超越兼職。（示意圖，非新聞當事人／乾杯提供）

記者許若茵／台北報導

過去餐飲界徵才結構「兼職占60%、正職占40%」，但根據調查，今年Q1轉為「兼職占42%、正職占58%」，正職已超越兼職。人力銀行也發現，有工讀生從兼職轉正職，再一路晉升為餐廳店長，年薪超過百萬，不輸科技新貴。

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104人力銀行發布2023年《民生消費產業人才白皮書》，基本工資連續7年調升，其中時薪從2017年133元調整至2023年176元成長32%，高於同期月薪2萬1009元增至2萬6400元25%，當時薪成本不斷攀升，為避免「用時薪計算全月收入，可能比月薪計算還高」的現象，餐飲業招募策略出現轉變。

人力銀行指出，過往「兼職占60%、正職占40%」招募結構，在2019年第四季兼職占比開始低於正職，2023年第一季平均每月徵才17.1萬人，其中「兼職占42%、正職占58%」，顯示餐飲業因疫後拓點的需要，加上缺工壓力有增無減，陸續以正職排班穩定、福利較優吸引人才。至於零售、批發、住宿服務與運動休閒服務業，2023年第一季，兼職占12至25%、正職占75至88%不等。

人力銀行舉例，麥當勞昆明店餐廳經理聶仁軒年資29年，從工讀生到兼職再到正職，一路晉升為專業大店長，年薪超過百萬，擔任管理職，要學人員排班、工作分配，財務管理、成本計算、備料預估、新品行銷、商圈推廣等，隨著工作角色的不同，新的學習和專業會往上疊加，看得到「下一步」的目標，心中比較踏實。

白皮書中分享，高規格人才所需具備的特質，包含主動、創新、有人情味。乾杯集團人力資源部經理高婷莉表示，面對物價上漲和人才短缺的壓力，餐飲業的經營挑戰只會愈來愈大。能主動發掘問題、嘗試解法、創新突破，想辦法達成企業營收目標，就是餐飲業最需要的「高規格人才」。

台北文華東方酒店人資總監劉富美說，曾有一位頂大材料科學碩士的調酒師，雖然不是餐飲科系背景，但他活用化學材料相關知識，調製創新飲品、設計專屬飲料，很有自己的想法，為客人帶深刻美好體驗。

台北文華東方酒店人資總監劉富美也指出，服務業是一個每天面對「人」的工作，也是一個沒有腳本的行業，必須動腦去發現與定義問題，用創意去滿足顧客需求，如果只有漂亮學歷或技術背景，少了「人味」都不會到位。

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