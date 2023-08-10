LADY M中秋月餅禮盒預購！絕美珠寶盒必收 PAUL巴黎之月早鳥優惠
每年中秋節最期待的月餅來了！Lady M曝光2023年「MOONGLOW」中秋月餅禮盒，委由香港奇華餅家製作的3款限定奶皇月餅，裝入帶有珍珠光澤的圓拱型皮革盒身設計，宛如飾品珠寶盒必收。PAUL法國麵包甜點沙龍也推出「巴黎之月」台灣獨家中秋禮盒，神秘貴氣的半圓形手提包造型，收入法式奶油雪茄捲。2款絕美必搶的月餅禮盒，雙雙祭出超值早鳥預購優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
Lady M今年中秋節打造「MOONGLOW」中秋月餅禮盒，委由香港奇華餅家製作3款限定口味，選其經典奶皇月餅為基底，分別搭配清新抹茶班蘭、香甜玫瑰荔枝及甘醇柚香風味，細膩清雅。
最令人讚嘆的，莫過於每年都美出新高度的奢華包裝，宛如倒掛一抹彎月的圓拱型盒身設計，特別以粉嫩色皮革製成溫婉迷人的玫瑰金盒身，立體壓紋象徵幸運的兔子及節慶感十足的燈籠等圖騰，表面還帶有珍珠般光澤， 扣環與提把細節也精緻，還附贈專屬提袋、賀卡及說明小卡。不只送禮方便，更可以直接當作飾品珠寶盒收藏。
2023 Lady M「MOONGLOW」中秋月餅禮盒，預計將於8月16日至9月9日在官網獨家開放預購，9月15日至9月27日可前往指定門市取貨，包括台北旗艦店、台北晶華專櫃、遠百信義店、遠百竹北店、台中新光專櫃、台中LaLaport店。提醒大家，僅限官網預購，不提供電話預訂/預留/外送/宅配服務；售完將提早結束販售。
而PAUL法國麵包甜點沙龍今年則有2款台灣獨家的中秋禮盒，「巴黎之月」展現神秘貴氣的黑金色調，半圓型手提包造型設計搭配復古金屬提把與鎖扣，裝有法式奶油雪茄捲、可可曲奇餅、及蘋果蔓越莓葛蕾特酥。
另款「月光蝶影禮盒」則強勢回歸鐵粉敲碗的蝴蝶酥，一次製作「經典奶油、提拉米蘇」2種口味，裝入「黑、米」2款鐵盒並附贈PAUL限定帆布提袋。早鳥專屬優惠，於8月29日前訂購可享9折優惠；企業大宗採購優惠則於9月29日前，訂購任一組禮盒滿30盒(含)以上即享85折優惠。