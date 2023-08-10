食腦變形蟲怎預防？關鍵「頭勿泡水」 業者：每兩小時檢查含氯量
國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，新北市衛生局昨（9）日指出，國內時隔12年再度出現一起死亡案例，因受福氏內格里阿米巴原蟲感染引起腦膜腦炎死亡，個案為30多歲女性，發病前曾前往室內水域，出現症狀後僅7天就離世，後才確認感染。疾管署呼籲，民眾玩水時，盡量頭部不要一直浸泡於水中，而泳池選擇通風且要有充足含氯量。相關業者提醒，一般泳池該有每日定期保養，每2小時進行水質測試確保泳池含氯量。
記者葉盛耀/綜合報導
疾管署昨（9）日表示，國內發生感染俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」死亡病例，首位個案在2011年時因泡溫泉感染，此次個案為北部30多歲女性，於7月26日發病，6天後死亡，經採集檢體送往疾管署實驗室，才確認是「福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri)」感染，所導致的腦膜腦炎。
個案發病前曾至室內親水設施遊憩，疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，能生存於46℃的溫熱環境中，更高溫的環境中也能短暫存活。因此疾管署舉例，該寄生蟲常出沒於溫暖的淡水、溫泉水、工廠排出的溫水等，另外含氯量不足的游泳池，甚至熱水器、土壤都可能孕有此種寄生蟲。
疾管署籲請民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，因人類可能在自然水域活動時將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播。
至於到泳池戲水，最好以環境通風者為佳。南部不具名某飯店業者也提到，通常泳池的每日定期保養有：每兩個小時會進行水質測試，確保泳池含氯量需維持在政府規定的範圍內，也能保護人體不被細菌、病毒或是其它微生物傷害。另外也會每日觀測泳池顏色及氣味是否異常，並且每日定時投入水底吸塵器進行清潔。