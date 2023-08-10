2025電價暴漲45％？林楚茵：炒冷飯太無聊、Google就知沒缺電
國民黨總統參選人侯友宜昨日宣布能源政策，包括核一、核二、核三安全延役，另在安全無虞下推動核四重啟，更痛批蔡政府能源政策造成缺電；國政顧問團召集人杜紫軍則說，2025年電力電價應該漲幅恐達45％。對此民進黨立委林楚茵今（10）日澄清三重點，首先國內沒有缺電，此外電價93%民生用電不影響，最後則是政府會與台電努力民生物價，籲請有心人士別再造謠，「炒冷飯真的太無聊」。
記者陳威叡／台北報導
對於國民黨指控能源政策錯誤，電價恐暴漲一事，立委暨民進黨發言人林楚茵說明，會Google就知道沒有缺電，可以開啟Google搜尋「台電備轉容量率」，根據今日上午9時的備轉容量顯示是11.69%，大於等於10%，代表系統供電餘裕充足。反觀馬英九卸任後2016年5月30日留下的備轉容量率1.64%是近年最低，因此台灣最缺電的時候反而是國民黨執政時期。
其次林楚茵表示，台電因為烏俄戰爭後，國際能源價格飆漲，台電中油吸收能源價格造成虧損。這是政府為了平抑物價抗通膨。中央政府也為台電財務做出努力，疫後特別預算挹注台電500億元，台電也會再增資1000億元，穩定民生物價這是正確的決定。
關於電價上漲，林楚茵也請有心人士不要誤導，說明今年4月電價調整的內容是民生用戶每月700度以下不漲，等同於93%民生用戶電價不受影響，幼兒園至大專院校等各級學校不漲、農漁業也不漲，達成穩定電價、照顧民生的目標，籲請有心人士別再造謠，「炒冷飯真的太無聊」。