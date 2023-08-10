台中美食｜一中商圈美食推薦，不可錯過的10家美味，好吃又不貴的經典老店和熱門打卡的甜蜜新滋味

我是廣告 請繼續往下閱讀
上和園滷味
上和園滷味位於一中街最熱鬧的十字路口，鮮明的淡黃色招牌，每天都有絡繹不絕的人潮，屹立不搖超過20年的滷味老店，老闆堅持冷藏保鮮不添加防腐劑。招牌的雞爪凍、雞腳凍、毛豆、豆干、鴨翅、二節翅、翅小腿等，樣樣都滷得非常入味，微微辣味提升口感，讓人一口接一口停不下來，絕對讓你一嚐再嚐，回味無窮。
圖片來源 / IG@tc._long圖片來源 / IG@tc._long
地 址：台中市北區育才街4號
連絡電話：04-2223-0407
營業時間：08：00～22：00
相關連結： 上和園滷味FB
一中無名福州包
掛著黃色招牌的小攤位，「一中無名福州包」可是陪伴許多台中學子成長的銅板美食。每天幾乎從中午開始排隊人潮就沒停過，圓滾滾的水煎包，內餡包入鮮甜高麗菜和豬絞肉，老闆還特地選用了台灣自己的豬肉。底部煎的焦黃酥脆，Q彈的外皮鎖住了滿滿的肉汁，一口咬下帶點黑胡椒的香氣 ，5個只要20元真的是超佛心。
圖片來源/IG@indivi1205圖片來源/IG@tc._long圖片來源/IG@tc._long
地 址：台中市北區育才街6巷口
營業時間：12：00～賣完為止
一中豐仁冰
自民國35年創立至今，一中豐仁冰始終堅持只賣一種冰。特製酸梅冰，鋪上香Q蜜花豆再加上2球牛奶冰淇淋，蜜花豆是經過嚴選蜜製而成，冰淇淋香醇綿密，又鹹又甜帶著一點點微酸的口感，滿滿的古早味，這就是讓人就算寒流來襲也想吃的瘋人冰，夏天來上一杯更是消暑解渴，來台中一定要品嘗這懷舊的好滋味。
圖片來源/IG@123_jyyj圖片來源/IG@123_jyyj
地 址：台中市北區育才街3巷4-6號
連絡電話：0903-307-572/04-2223-0522
營業時間：10：00～22：00
相關連結：一中豐仁冰FB
老窗白糖粿
復古的老窗裝潢、手寫的黑板菜單，老窗白糖粿令人懷念的古早味甜點，吸引許多人前來打卡，在這裡白糖粿穿上了彩色的衣裳，原味、花生、黃豆、抹茶、紫薯、鐵觀音可可、芝麻烏龍、鹹蔥花生，老闆巧手改造下成了外型繽紛亮麗，口感香甜酥脆的時尚甜品，推薦紫地瓜、花生、鐵觀音可可及鹹蔥花生很多人試過都說讚！
圖片來源/IG@indivi1205
地 址：台中市北區育才南街20號
連絡電話：0926-321-543
營業時間：13：00～22：00 星期二公休
相關連結：老窗白糖粿FB / 老窗白糖粿IG
路邊炸蝦天婦羅
路邊炸蝦天婦羅位在一中街與育才北路轉角處，小小的攤子以日本路邊攤做為發想，所有餐點都是現點現炸，招牌綜合天婦羅，有魚有蝦還有4種炸蔬菜，口感超級酥脆，加上老闆特製的調味粉，真的是超涮嘴，滿滿一盒分量超大，是深受學生族群喜愛，CP值絕佳的炸物店，假日可以打電話預定以免久候呦~
圖片來源/IG@chrisdailyyy圖片來源/IG@tracy06060606
地 址：台中市北區育才北路37號1樓旁
連絡電話：0913-876-562
營業時間：12：00～20：00
相關連結：路邊炸蝦天婦羅FB
莊董粉行
來一中商圈一定不能錯過最近超夯的莊董粉行，從抖音上爆紅的冰粉口感有點像愛玉，晶瑩剔透外還有粉粉嫩嫩的夢幻色澤，加上新鮮水果、爆爆珠、蒟蒻等五彩繽紛的配料，口感冰涼Q彈，玫瑰荔枝冰粉或是季節限定口味都是熱門推薦；溫熱的藕粉也是打卡美食，軟糯滑順加上大量養身食材，滋味豐富還有補氣養胃的功效喔~
圖片來源/IG@no_food_no_life.178圖片來源/IG@yasitai圖片來源/IG@yasitai
地 址：台中市北區一中街35號
營業時間：12：00～21：30
相關連結： 莊董粉行IG
打餅舖烙餅
打餅舖烙餅是一中商圈的經典老字號美食，口味超多用料實在，滿滿一份美味又平價。有香辣雞丁、韓式泡菜、京醬肉絲、九層塔、起司、培根、鮪魚等，還可另加海苔、蔥花、玉米和煉乳，手工烙餅層次分明，蓬鬆的口感跟蔥抓餅很類似，但是餅香十足不油不膩更有嚼勁，逛街來上一份超級滿足。
圖片來源/IG@indivi1205
地 址：台中市北區一中街83號
連絡電話：04-2225-1135
營業時間：11：00～23：00
相關連結： 打餅舖烙餅FB/ 打餅舖烙餅IG
豐味綠豆沙牛乳
東海商圈必喝的豐味綠豆沙牛乳，現在一中商圈就能喝到。只使用天然食材，強調無使用奶精及化學添加物，招牌綠豆沙牛乳口感綿密，使用紐西蘭安佳奶粉味道香濃，也可以選擇加鮮奶，就算退冰了也一樣好喝。飲品分為招牌綠豆系列、濃郁牛奶系列、純正茶品系列和沁涼冰沙系列，夏天來上一杯真的是太清涼消暑啦！
圖片來源/IG@ blackie_0910圖片來源/IG@ blackie_0910
地 址：台中市北區太平路63巷1號
連絡電話：0980-113-290
營業時間：12：00～22：00
相關連結：豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店FB/ 豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店IG
手工臭豆腐
一中街是臭豆腐的一級戰場，各自都有支持者，但資深老饕們覺得手工臭豆腐這家，才是他們心目中最好的味道。臭豆腐外皮炸的超級酥脆，起鍋後挖個洞淋上特製醬汁，搭上酸甜的泡菜，一口咬下里面的豆腐超嫩還會爆汁，桌上有大蒜、辣椒及帶有麻辣香氣的店家特製辣醬，加上後臭豆腐的美味瞬間又提昇一個層次！
圖片來源/IG@tabi33_shan圖片來源/IG@tabi33_shan
地 址：台中市北區一中街21-2號
連絡電話：04-2223-4614
營業時間：16：00 ～ 22：00(週一、二公休)
王子神谷日式厚鬆餅-台中一中店
王子神谷日式厚鬆餅是你來一中必吃的甜點，蓬鬆軟綿的舒芙蕾，甜蜜滋味真的超級療愈人心。人氣商品愛戀草莓舒芙蕾，淋滿濃郁的草莓奶蓋，加上頂級法系鮮奶油，最後點綴上滿滿的新鮮草莓， 另外還有芒果、香檸、伯爵奶茶等，再來上一杯店家特製氣泡飲或咖啡，那像戀愛般的感覺，真是令人身心愉快呀！
圖片來源/王子神谷日式厚鬆餅-台中一中店官網圖片來源/IG@ summer_travelalbum圖片來源/IG@ summer_travelalbum
地 址：台中市北區一中街6號
連絡電話：0976-481-975
營業時間：14：00～21：30/週六、日13：30～21：30（週二公休）
相關連結：王子神谷日式厚鬆餅-台中一中店官網/ 王子神谷日式厚鬆餅-台中一中店FB
延伸閱讀：
- 台中夜市｜滿足挑嘴老饕！盤點8家必吃台中旱溪夜市美食，獲在地人和觀光客一致好評
- 台中夜市｜精選大慶夜市必吃美食，還有超強人氣新品，讓你逛得快樂吃得滿足！
原文出處 : ReadyGo 台中美食｜一中商圈美食推薦，不可錯過的10家美味，好吃又不貴的經典老店和熱門打卡的甜蜜新滋味
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw