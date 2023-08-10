惹民怨！窗外私設「小金剛」冷氣吊掛機 藍議員嘆「無法可管」
日前新北市發生冷氣掉落砸死女大生的事件引發國人高度關注，國民黨台北市議員柳采葳接獲民眾投訴，位於台北市士林區的老舊公寓外，有民眾在牆上私設吊掛機（俗稱小金剛），民眾擔心，日前的冷氣機事件再度重演，吊掛機或是吊掛物品鬆脫，恐怕壓傷民眾，但相關法規處於灰色地帶，無法可管，置民眾安全於不顧。
記者邱新博／台北報導
陳情民眾表示，四樓住戶為取代爬樓梯搬運重物，加裝小金剛升降物品，但因上個月才發生裝修冷氣失手砸死女大生案，大樓外牆磁磚掉落砸傷路人也時不時發生，現在又有公寓外牆裝設小金剛，民眾擔心，稍微風大或吊掛物沒有固定好，物品都有掉落的疑慮。
柳采葳調查發現，根據台北市建管處針對外牆懸掛的吊掛機，目前無相關申請規範，類似俗稱小金剛的吊掛器具，也無需向任何主管機關申請，因此也無法規範，導致無法可管。
另由於市面上一台家用小金剛花費數千元到1萬元就可買到，比起安裝電梯成本減少許多，因此柳采葳議員，市府應該全面清查類似牆面吊掛器具，並且列管相關設施，確保民眾安全，不讓冷氣機砸死人事件再次發生。
台北市建管處表示，外牆附掛物目前在建築法規上尚無相關規範，惟民眾設置仍應符合社區規約的規定，而建管處將主動函管委會及相關物管協會，宣導社區自主管理及定期檢修維護工作，並建議納入社區規約。
建管處說，北市目前己有外牆定期檢查申報制度，後續將邀集相關公會、專家學者研議將外牆申報項目納入外牆附掛物一併辦理檢查申報的可行性。