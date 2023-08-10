鄭雨盛首自導自演《保護者》 金南佶曝片場真實氣氛「有點窒息」
《保護者》是青龍影帝鄭雨盛出道30多年首部自導自演的電影，集結金南佶、朴星雄、金準韓等實力派演員，入選多國影展，金南佶坦言，因為鄭雨盛導演很懂演員的立場，所以拍戲時讓他感到很緊張害怕。
記者薛羽彤、實習記者郭亘芸/綜合報導
出道20年的金南佶去年以話題韓劇《解讀惡之心的人們》榮獲「SBS演技大獎」最高榮耀「大獎」，金南佶透露，自己是看了鄭雨盛的電影後才想成為演員，這次接演《保護者》與首次身兼導演的鄭雨盛合作，讓他感到有點窒息。
金南佶說：「因為知道雨盛哥是位很了解拍攝現場、演員的導演，我就覺得這次的拍攝沒那麼簡單啊，沒有休息的時間，令我感到窒息！」更透露自己年輕時因為有點叛逆，所以在拍攝現場都會想反駁導演的想法，但在《保護者》的拍攝現場時，則乖乖依照鄭雨盛的指示去演戲，「只要鄭雨盛一笑就知道這場戲沒問題了。」
以《特務搞飛機》、《熊男》等作展現多變演技的朴星雄，對於鄭雨盛這次身兼導演感到十分佩服，朴星雄也分享跟鄭雨盛對戲時的心情，「當他在我面前喊『卡』時，我都以為他在開玩笑」。而對於選角過程，朴星雄開玩笑地問說：「聽說是因為金南佶說：『壞傢伙的話就是朴星雄啊！』所以才會找我詮釋這個角色？」鄭雨盛一聽連忙表示：「那不是真的！是因為朴星雄演員很有氣勢，加上體型又很適合這個角色，才會請他飾演這個人物！」