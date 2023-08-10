洗錢通緝犯郭哲敏確定上飛機 「黑白配」衣著押解上機畫面曝光
外逃通緝犯郭哲敏（小民）確定上飛機！調查局、刑事局、移民署與泰國執法機關合作，今（10）日上午11時許在泰國曼谷將郭哲敏押上華航班機，預計下午15時45分抵達桃園機場。刑事局副局長陳明君表示，感謝泰國、新加波、馬來西亞等國警方的大力支持，透過國際共打合作，對於企圖逃避我國司法追訴並潛逃至他國的外逃通緝犯，執行緝捕與遣返。
記者潘千詩／台北報導
睿世軟體科技股份有限公司負責人郭哲敏，自2018年起經營人民幣、港幣、 新台幣及美元異地換匯業務，經手金額共新台幣逾200億元，涉嫌違反《銀行法》等罪，全案拘提逮捕共19人到案，移送郭等23人至新北地檢署。
不過，郭哲敏於2022年10月26日偵辦期間，潛逃出境；同年11月11日，新北檢對郭哲敏發布通緝，並註銷郭的中華民國護照，今年2月22日偵結起訴。
刑事局持續追查，發現郭哲敏持有柬埔寨護照，在東南亞地區國家逃亡流竄，因各國警方打擊犯罪不分國界，最終確認郭哲敏於今年2月從馬來西亞吉隆坡飛往泰國曼谷。
泰國移民局接獲調查局通報，查知郭哲敏持柬埔寨護照以泰國菁英卡身分，於7月上旬自東京搭機入境曼谷，在註銷郭的菁英簽證，並追查郭在曼谷市區的行蹤，終於在7月27日下午成功在曼谷一處高級公寓內逮捕郭。
調查局駐泰國法務秘書、刑事局駐泰警務秘書及移民署駐泰移民秘書聯手與泰國移民局密切協調，由調查局法務秘書及刑事局警務秘書協同執行押解郭哲敏的任務，下午抵台後，由新北市處接押依法逮捕，解送新北地檢署歸案。