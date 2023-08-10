西門町遊客中心花3億風光開幕　綠議員踢爆設計不良空調不冷

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鍾佩玲說，看似華麗的建築，內部設計恐有需要檢討改善之處。以樓梯為例，其寬度僅約80公分，恐無法兩人並肩而行，如果同時出現需「上樓」與「下樓」的遊客，就必須採側身行進，極不方便；倘恰巧是不同性別時，也將出現尷尬感。
另外依照觀傳局所稱，牆面繪製西門地區觀光地圖，目的在於旅客能按圖索驥探訪周邊景點，然該圖面緊貼樓梯且說明文字過小，若非近距離根本難以觀看，若真有遊客想按圖索驥站在樓梯觀看，將造成其他遊客完全無法上下樓。此外，說明文字僅有英文，也無法服務僅懂中文的外縣市遊客。
鍾佩玲最後表示，不論是「北藝」的無障礙廁所位置或是「西門町遊客中心」的樓梯，都反映出北市府重大工程設計，多未能從「使用者需求」角度，導致建物完成後，卻出現許多使用上的問題。
觀傳局則說明，西門町遊客中心以綠建築、節能減碳為設計理念，共設有2座樓梯及1部電梯；其中，天井樓梯可提供旅客體驗在地建築之天井設計特色，且寬度符合建築技術規則訂定的75公分規定，後續將加強現場人員教育，適度引導遊客依需求分流運用全棟樓梯、天井樓梯及電梯。
此外，觀傳局也說，天井牆面上設置觀光地點示意圖，作為到訪遊客拍照打卡背景，現場也備有中、英、日、韓版本觀光地圖，供旅客索取利用，並搭配中、英、日、韓等外語旅遊諮詢，為遊客解答各項提問。至於空調問題，觀傳局表示，現場溫度均符合公家機關空調控溫規定，後續將針對風扇使用方式檢討改善，避免影響遊客通行及美觀。